Uno de los testigos del caso Álvaro Uribe fue declarado culpable de falso testimonio en Caldas

Manizales

Se trata de Alias Víctor, quien ahora enfrentará una nueva condena por falso testimonio, además del que le profirió el Tribunal Superior de Bogotá que ya había compulsado copias en su contra en el proceso por el que fue absuelto el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales emitió sentido de fallo condenatorio contra Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, por señalar falsamente al exalcalde de La Merced Jonatan Vásquez, por el homicidio de dos mineros de Filadelfia. El condenado le exigía 600 millones de pesos al exalcalde

El señor Ramírez, dijo que Joaquín Sánchez Marulanda y Georgi Emilio Sánchez Restrepo, padre e hijo, los asesinaron el 2 de septiembre del 2004 en una mina ubicada en zona rural de Filadelfia, por orden del señor exalcalde de Manizales Jhónatan Vásquez.

El juez ha determinado que estás acusaciones son falsas, el señor Carlos Enrique fue noticia hace poco porque el Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias por falso testimonio, tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por soborno a testigos y fraude procesal.

Luna Jaramillo y Jaime Novoa como bancada de defensa de la víctima, sostuvieron que gracias a testimonios se demostró que Vásquez no tenía nexos con los paramilitares y tampoco se demostró que viviera en La Merced para la época de los hechos y por lo tanto no fue responsable de esas muertes.