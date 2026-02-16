Canino antinarcóticos “Killer” detectó y frustró el tráfico de más de 50 mil dosis de marihuana

En operativos de registro y control a encomiendas en empresas de mensajería, en el barrio El Bosque, funcionarios de la Policía Nacional en Cartagena, adscritos al grupo de Carabineros y Protección Ambiental, logran el hallazgo de 39 paquetes de marihuana, los cuales tendrían como destino puntos de expendio en la ciudad.

En el primer operativo, durante labores de verificación realizadas por las unidades policiales, con la ayuda del canino especializado en narcóticos ‘Killer’, se detectó un olor sospechoso en una carga proveniente del interior del país y con destino a Cartagena, lo que motivó una inspección más detallada. En esta verificación, los uniformados ubicaron 21 paquetes rectangulares cubiertos con plástico, equivalentes a más de 10.000 dosis de marihuana.

El segundo operativo fue llevado a cabo en otra empresa de mensajería, donde se halló una caja en cuyo interior se encontraban cuatro paquetes rectangulares con un peso aproximado de nueve kilos de marihuana.

De igual forma, en otra empresa de paquetería, el canino especializado identificó una caja de cartón que contenía tres paquetes en envoltura plástica con un peso de 2,5 kilos de marihuana.

Finalmente, en una empresa de envíos fue hallada una caja en cuyo interior se encontraban 12 envolturas cilíndricas que, al ser inspeccionadas, contenían 47 recipientes de vidrio con marihuana tipo exótica.

La pericia y olfato de este canino, han permito sacar de las calles de Cartagena más de 66 mil dosis de sustancias alucinógenas, durante el 2025, evitando que lleguen y contaminen a nuestros jóvenes.

Los estupefacientes decomisados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 471 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 128 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además están contaminando a nuestros jóvenes con estas sustancias ilícitas, afectando su salud, su entorno familiar y su proyecto de vida. Por eso, nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.