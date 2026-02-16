ANT espera cita formal de negociación mientras bloqueos mantienen retenidos a 1500 funcionarios

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, aseguró en diálogo con Caracol Radio que la entidad está a la espera de una cita formal de negociación con las comunidades indígenas que mantienen bloqueos en distintos puntos del país, especialmente en las instalaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN), en Bogotá.

Pues tras nueve horas de manifestación en el CAN, más de 1.500 funcionarios y contratistas permanecen retenidos dentro de las instalaciones, sin poder salir debido a las protestas.

El director de la ANT lamentó la situación y la postura adoptada por algunos sectores de las comunidades, aunque reiteró que la entidad mantiene disposición al diálogo. “Uno no reclama derechos violando los de otros”, afirmó, al mismo tiempo que hizo un llamado al respeto hacia los trabajadores de la Agencia y las otras entidades.

Felipe Harman aseguró que tanto funcionarios como contratistas no pueden ser afectados por acciones que, aunque buscan reivindicaciones legítimas, terminan impactando los derechos fundamentales como la movilidad y el ejercicio del trabajo.

Entre tanto, los manifestantes exigen la instalación de una mesa de diálogo directa con el Gobierno Nacional para obtener garantías de seguridad en sus territorios.

La situación de orden público en varias de sus regiones ha puesto en riesgo a sus comunidades, por lo que reclaman medidas urgentes de protección.

La situación continúa en desarrollo mientras se espera que en las próximas horas se concrete un espacio formal de conversación que permita levantar los bloqueos y restablecer la normalidad en el CAN en Bogotá y en otros puntos del país.