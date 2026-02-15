Hable con elPrograma

Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿En qué creen los jóvenes hoy?

Escuche el episodio 179 de Mis Preguntas con Roberto Pombo.

Caracol Radio

Por lo general, la juventud es una etapa de rebeldía y exploración. Sin embargo, parece haber un resurgimiento conservador en las nuevas generaciones. ¿A qué se debe que haya tantos jóvenes que no creen en la democracia?

Para este capítulo hablamos con Cristina Escobar Correa, directora de Protección Infantil en Línea de Red PaPaz; con Cristina Plazas, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; con el historiador y escritor Juan Esteban Constaín; con César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos; y con Juan David Aristizábal, exdecano del CESA.

