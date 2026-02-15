Manuela Álvarez, entre los 20 mejores diseñadores del mundo

La diseñadora colombiana Manuela Álvarez fue seleccionada entre los 20 semifinalistas del LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026, considerado el reconocimiento más relevante a nivel global para nuevos talentos de la moda. Con su marca Más, se convierte en la única representante de Latinoamérica en esta edición.

En A Vivir Que Son Dos Días, Álvarez explicó que el premio, organizado por el conglomerado francés LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), evaluó más de 2.400 postulaciones antes de elegir a los 20 semifinalistas provenientes de 17 países.

Su candidatura incluyó sus colecciones más recientes entre ellas la colaboración con Adidas Originals, así como el recorrido integral de su marca: alianzas internacionales, trabajo conjunto con la Organización de las Naciones Unidas y, especialmente, su modelo de producción sostenible que articula a más de 850 familias artesanas colombianas.

La diseñadora ha reiterado que este reconocimiento no es individual. Pertenece también a los maestros artesanos que co-crean cada pieza. “Sin el hacedor que convierte el diseño en realidad, la marca no existiría”, afirmó, al defender una moda ética, trazable y colaborativa.

El siguiente paso será en París, donde los 20 semifinalistas participarán en un showroom ante el jurado internacional. De allí saldrán los ocho finalistas. El premio contempla mentorías con el grupo LVMH, acompañamiento empresarial durante un año y una importante dotación económica que permitiría fortalecer la red artesanal y ampliar la presencia internacional de la marca.

Entre el 4 y el 8 de marzo se abrirá además una votación pública que incidirá en la decisión final. Colombia tendrá la oportunidad de respaldar un proyecto que no solo diseña prendas, sino que propone un sistema de moda construido desde lo colectivo, lo sostenible y el valor del trabajo artesanal.