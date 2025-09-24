Fueron restaurados cuatro monumentos en Bogotá, luego de una petición de la Procuraduría: ¿cuáles?

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al director general del Instituto Distrital de Patrimonio (IDPC), Eduardo Mazuera Nieto, diseñar e implementar estrategias orientadas al mantenimiento, protección y recuperación del espacio público y los bienes patrimoniales de la ciudad.

Tras la petición realizada por el ente de control, se logró la recuperación de los monumentos de Simón Bolívar, Policarpa Salavarrieta, Luis Carlos Galán y José Artigas, los cuales fueron objeto de daños.

Desde la procuraduría aseguraron que estas figuras poseen un alto valor histórico, cultural y simbólico para la ciudadanía. Por lo que le solicitó información a la entidad distrital sobre los cronogramas y avances en los procesos de reparación de los mismos.

Desde el instituto afirmaron que han ejecutado labores de intervención, conservación y mantenimiento en las esculturas mencionadas, en cumplimiento de los protocolos técnicos establecidos como la limpieza especializada de superficies, la recuperación de elementos estructurales y estéticos, y la implementación de medidas para evitar nuevos deterioros.

¿Cuáles son algunos de los monumentos dañados en Bogotá?

La estatua de Simón Bolívar ecuestre fue retirada del monumento de Los Héroes el lunes 24 de mayo del 2025, luego de que la Alcaldía de Bogotá hiciera el anuncio, debido a los daños que esta tenía en su base y el peligro que esta representaba durante las protestas en Bogotá.

Según informó la Alcaldía, este monumento había sido objeto de actos vandálicos por parte de varios manifestantes que le prendían fuego. La decisión de retirarla se adoptó como una medida preventiva para proteger la vida de los ciudadanos frente a un posible riesgo de colapso en el marco de las jornadas de protesta social, ya que su base estaba fuertemente averiada.

Sin embargo, la intervenida por parte del Instituto fue la que está ubicada en la Plaza de Bolívar, la cual ha sido objeto de vandalismo durante manifestaciones.

Por su parte, el monumento de Policarpa Salavarrieta también fue intervenido luego de ser objeto de grafitis y daños por parte de manifestantes durante las movilizaciones del 8 de marzo.

Además, este año durante las movilizaciones en conmemoración del día de la mujer, la estatua de Luis Carlos Galán fue objeto de vandalismo por parte de algunas manifestantes en la Plaza del Concejo de Bogotá.

