Golpe al tráfico ilegal de fauna silvestre en Magangué: 2 capturados y 55 hicoteas rescatadas

En desarrollo de actividades operativas contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, la Policía Nacional de Colombia a través del grupo de Carabineros y Protección Ambiental en un trabajo interinstitucional con la Infantería Marina, logró la captura de dos personas por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos registraron en el sector rural del corregimiento El Retiro, jurisdicción del municipio de Magangué, Bolívar.

Durante el procedimiento fueron incautadas 55 especies vivas de fauna silvestre conocidas comúnmente como hicoteas, las cuales eran transportadas de manera ilegal, afectando gravemente el equilibrio ambiental y los ecosistemas de la región.

Este resultado operacional permite reducir la afectación generada por el tráfico ilegal de fauna silvestre y reafirma el compromiso institucional con la protección de los recursos naturales.

Las especies incautadas fueron dejadas a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), entidad encargada de su valoración y posterior liberación en su hábitat natural.

Por su parte, los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial en las próximas horas.

Al respecto, el Coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar: “Seguimos trabajando de manera decidida para proteger nuestra fauna y los recursos naturales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico ilegal de especies, porque cuidar la biodiversidad es un compromiso de todos.”

Recomendaciones a la comunidad:

* No compre ni comercialice fauna silvestre o productos derivados.

* Denuncie actividades sospechosas relacionadas con el tráfico de especies a la línea 123 o a la Policía Ambiental.

* Respete los ecosistemas y promueva la conservación de la biodiversidad.

* Recuerde que la extracción y transporte ilegal de fauna constituye un delito ambiental.