Gobernación de Bolívar dio inicio a la construcción del acueducto de Cañaveral en Turbaco

Durante años, para muchos habitantes del corregimiento de Cañaveral el acceso al agua potable fue una tarea diaria marcada por el esfuerzo, la espera y la incertidumbre. Hoy, esa realidad comienza a cambiar. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, dio inicio oficial a la construcción y optimización del sistema de acueducto que promete transformar las condiciones de vida de miles de familias y cerrar una deuda histórica con esta comunidad rural.

El proyecto, ejecutado por Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., bajo el liderazgo de su gerente Eliana Romero Valiente, contempla una inversión cercana a los 10.580 millones de pesos y representa una intervención integral diseñada para garantizar el acceso continuo a agua tratada, segura y de calidad.

Más que una obra puntual, se trata de la modernización completa del sistema de abastecimiento. Las obras incluyen la optimización del pozo profundo existente, la construcción de un nuevo pozo que ampliará significativamente la capacidad del sistema, el fortalecimiento de la planta de tratamiento, la instalación de más de 11 kilómetros de redes de distribución y cerca de 1.100 acometidas domiciliarias que permitirán llevar el servicio directamente hasta los hogares.

Además, se construirán dos tanques de almacenamiento —uno de 330 metros cúbicos y otro de 120 metros cúbicos— que garantizarán estabilidad y continuidad en el suministro.

“Vamos a hacer otro pozo porque el actual no es suficiente para la población que ha crecido en Cañaveral. También optimizaremos la planta de tratamiento y llevaremos redes a donde hoy no existen, para que el agua llegue de manera permanente”, afirmó el gobernador Arana durante el acto simbólico de primera piedra.

Del esfuerzo diario al acceso digno

Para la comunidad, el inicio de las obras representa el fin de una realidad que durante décadas obligó a muchas familias a transportar agua manualmente desde pozos o fuentes alternas.

Deyanira Pájaro, habitante del corregimiento, recordó que cargar agua ha sido parte de la rutina diaria de muchas personas.

“Yo arreo agua en burros. Esa realidad se va a acabar”, expresó con emoción.

En ese mismo sentido, Neyser Torres agradeció públicamente al mandatario departamental por impulsar una solución que la comunidad había esperado por generaciones, destacando que el acceso al agua potable representa dignidad, salud y nuevas oportunidades para el territorio.

La alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa, resaltó la articulación institucional que permitió materializar el proyecto y subrayó que el nuevo sistema beneficiará a más de 7.000 habitantes.

“La vida sin agua no existe. Durante años esta necesidad quedó pendiente, y hoy vemos cómo se convierte en realidad una obra que dignifica a nuestra gente”, afirmó.

Por su parte, el concejal José de Ávila calificó el inicio de la construcción como un día histórico para Cañaveral, señalando que se trata de un sueño colectivo que finalmente comienza a hacerse realidad.

El gobernador Arana enfatizó que la obra va más allá de la infraestructura física.

“Hoy no solo iniciamos un acueducto; empezamos a saldar una deuda histórica con nuestras comunidades rurales. El acceso al agua potable transforma vidas y abre nuevas oportunidades para el desarrollo”, señaló.

Más inversiones para el desarrollo integral

Aunque el acueducto es el eje central de la intervención, el mandatario departamental anunció iniciativas complementarias para fortalecer el desarrollo social del territorio, entre ellas la ejecución de 72 mejoramientos de vivienda en una primera etapa, que incluirán adecuaciones en cocinas, baños, pisos y espacios habitacionales para mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, destacó avances en infraestructura vial en Turbaco, como la pavimentación de calles en sectores como La Margarita, La Conquista y Villa Grande, desarrolladas con participación comunitaria mediante un modelo de cofinanciación entre la Gobernación y los habitantes.

La jornada reunió a líderes sociales, juntas de acción comunal, autoridades locales y comunidad en general, quienes coincidieron en que el inicio del nuevo acueducto marca un antes y un después para Cañaveral, un territorio que hoy empieza a escribir una nueva historia alrededor del acceso al agua potable.