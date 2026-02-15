Estados Unidos condena banda colombiana que robó 5 millones de dólares en joyas

Imagen de referencia de policía de Estados Unidos. Foto: Getty Images / AlessandroPhoto

El Distrito Sur de Florida confirmó la condena de11 personas, mayoritariamente colombianos, que hacían parte de una banda dedicada a cometer una serie de robos y hurtos a mensajeros de joyería y que resultó en el robo de más de 5 millones de dólares.

El último condenado se declaró culpable, es identificado también con el alias de “El Enano”, tiene 43 años y es residente de Miami.

Operación Bandidos Boujee

Los 11 acusados fueron condenados en el marco de la operación denominada Bandido Boujee, una investigación que determinó la existencia de un grupo de robo sudamericano que se centraba en vendedores de joyas en el sur de Florida y zonas cercanas.

Le interesa: Estados Unidos autorizó operaciones de cinco multinacionales petroleras en Venezuela

Esta investigación resultó en tres acusaciones formales y una denuncia directa por robos y lavado de dinero que ocurrió entre septiembre de 2019 y julio de 2021.

El Fiscal General Adjunto Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, aseguró que la “banda transnacional de ladrones llegó a Estados Unidos para robar a negocios estadounidenses y se aprovechó de ciudadanos desprevenidos y trabajadores que simplemente intentaban cumplir con su trabajo como mensajeros de joyas”.

Como parte de la investigación se determinó que “Leroy Ortega desempeñó un papel fundamental, junto con otros acusados ​​ya condenados, para ejecutar robos sofisticados y de alto valor que causaron pérdidas millonarias. La División Penal investigará y procesará a las redes de robo organizado y exigirá responsabilidades a quienes participaron en ellas en todos los niveles”.

Los objetivos

Según documentos judiciales, Ortega formaba parte de un grupo que se apropiaba a la fuerza de joyas y otros bienes de víctimas que creían se dedicaban a la compraventa de joyas en todo el sur de Florida.

Para cometer los robos, los acusados alquilaban vehículos con documentos de identificación falsos para seguir a los vendedores de joyas de las Bolsas Internacionales de Joyas o del Edificio de Joyería Seybold.

Luego, robaban a las víctimas las joyas que transportaban, a veces blandiendo un arma similar a un cuchillo para asegurarse de que obedecieran.

Algunos de los crímenes

Ortega admitió haber cometido dos robos: El 16 de octubre de 2019, Ortega y sus coacusados identificaron a una persona que creían que llevaba una caja de joyas. De hecho, la víctima no era un mensajero de joyas, sino un fotógrafo profesional que había estado fotografiando joyas.

Siguiendo a la víctima hasta un centro comercial, el coacusado Allan Lucas, de 33 años y residente de Miami, empujó al fotógrafo y Ortega le arrebató la caja, que contenía equipo fotográfico y una computadora.

Le interesa: Gobierno Trump ha gastado más de 40 millones de dólares para deportar migrantes a países terceros

El fotógrafo persiguió a Ortega y Lucas hasta el coche en el que se habían dado a la fuga. Cuando el fotógrafo intentó abrir la puerta del coche para recuperar su caja, Ortega dio reversa, causándole lesiones al ser arrojado al suelo.

Luego, el 7 de noviembre de 2019, Ortega y sus cómplices, entre ellos los acusados Andrés Barahona Poveda, de 51 años y ciudadano colombiano, y Edwin Castillo, de 45 años y residente de Pembroke Pines, robaron a un vendedor de joyas aproximadamente $125,000 en joyas variadas.

Ortega y sus cómplices siguieron al vendedor hasta su negocio en Miami Beach. Mientras el vendedor estaba sentado en el vehículo, Ortega se acercó y rompió las ventanas del vendedor mientras otro cómplice le quitaba la mochila que contenía las joyas.

Cuando el vendedor intentó salir del vehículo, Ortega le sujetó la puerta, atrapándolo dentro. Para llevar a cabo el robo, el acusado Carlos Morales, de 47 años y residente de Miami, alquiló un vehículo con una licencia de conducir venezolana fraudulenta.

Los condenados

Además de Leroy Ortega, los acusados condenados como parte de esta operación son: