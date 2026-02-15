De los residuos al recurso: el modelo que está transformando la forma de hacer composta

Diana Cajigas, ingeniera ambiental radicada en Santa Elena, Antioquia, es la creadora de Conciencia Orgánica, un proyecto que recoge residuos orgánicos domiciliarios, los transforma mediante compostaje y los devuelve convertidos en abono. La iniciativa opera en Medellín y el Valle de Aburrá bajo un modelo de suscripción mensual.

En A Vivir Que Son Dos Días, Cajigas explicó que la idea nació en medio de la contingencia socioambiental provocada por la sobrecarga del relleno sanitario. Al analizar la composición de los desechos que llegaban al lugar, identificó que cerca del 60 % correspondía a material orgánico susceptible de aprovechamiento.

El servicio cubre municipios desde Bello hasta La Estrella y asume todo el proceso: recolección, transformación y entrega del compost listo para usar. Sin embargo, su éxito depende de un punto clave: la correcta separación en la fuente. Es decir, clasificar adecuadamente los residuos en orgánicos (restos de cocina y jardín), reciclables y no aprovechables. Una gestión adecuada reduce significativamente el volumen de basura que termina enterrado.

Cuando el compost está listo, regresa a los hogares para nutrir huertas y jardines. En los casos en que los usuarios no lo requieren, Conciencia Orgánica establece alianzas con agricultores locales para intercambiar el abono por productos, fortaleciendo así un circuito real de economía circular.

Con un sistema de suscripción y rutas programadas, el proyecto demuestra que la sostenibilidad puede ser práctica, cercana y medible. Todo comienza en la cocina: en esa bolsa que deja de verse como basura y se convierte en el inicio de un nuevo ciclo.