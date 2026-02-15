Concurso docente 2026: ¿cuánto gana un profesor de grado 1 y grado 2? Esta es la tabla salarial / Maskot

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) confirmó que para este 2026, se ofertarán unas 29.900 vacantes para los profesionales que deseen ingresar como servidor de carrera o ascender. Esto quiere decir, obtener un empleo en el sector público y para ello está dispuesta la plataforma Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), que es donde se consignan los diferentes puestos en el marco del concurso de méritos.

Ahora, para el caso de los docentes, quienes enseñan en las instituciones públicas del país y quienes las dirigen, hay alrededor de 13.369 vacantes estimadas para 2026, según la CNSC. Para esta vigencia, se recordó que el 7% de estas vacantes están dispuestas para las personas en condición de discapacidad. Una de las primeras entidades en abrir convocatoria para sus puestos fue la DIAN, la cual estará disponible hasta el 6 de febrero de 2026.

¿Habrá concurso docente en 2026?

Pues bien, el Gobierno confirmó que sí habrá concurso docente en 2026, sin embargo, el proceso demandará ajustes normativos donde la organización gremial ha resaltado la importancia de tener en cuenta las realidades y contextos de cada territorio a la hora de implementar las pruebas.

¿Por qué no hay fechas aún?

Con el fin de asegurar una coordinación institucional debida, el Ministerio de Educación ha solicitado formalmente a la Comisión Nacional del Servicio Civil o CNSC que se abstenga de emitir convocatorias para la provisión de cargos docentes hasta que los procesos de actualización normativa mencionados anteriormente hayan concluido.

El Ministerio ha reiterado su disposición para instalar mesas técnicas conjuntas con la CNSC.

El objetivo, según la cartera ministerial, es garantizar la vinculación de personal que responda al interés superior de los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo.

Tabla salarial para docentes en 2026:

De acuerdo con FECODE, el incremento salarial quedó para los docentes del sector público tuvo un incremento del IPC, que fue del 5,10%, más un 1,9% acordado y una adición del 0,4% acordado entre el Gobierno y la organización sindical. En ese sentido, los topes salariales quedarían así.

Fórmula para calcularlo:

La Fórmula del 7.4%:

5.10% (IPC 2025)

1.90% (Acuerdo CUT - Estatal)

0.40% (Nivelación Salarial Docente)

TOTAL AUMENTO: 7,4% (Retroactivo al 1 de enero).

