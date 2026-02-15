Colegio del Valle del Cauca impulsa pijamadas para fortalecer la convivencia escolar

En la Institución Etnoeducativa Gimnasio del Dagua están transformando el ambiente escolar y promoviendo una sana convivencia con el apoyo de los padres de familia, a través de una iniciativa poco convencional: pijamadas dentro del colegio.

En Dagua, Valle del Cauca, la comunidad educativa venía enfrentando algunas dificultades relacionadas con la convivencia entre los estudiantes. Con esta estrategia no solo se busca fortalecer los lazos entre los alumnos, sino también incentivar una mayor participación de las familias en los procesos formativos.

Uno de los docentes destacó la importancia de brindar un rol activo a todas las familias, independientemente del contexto en el que vivan. La iniciativa promueve el trabajo conjunto entre estudiantes, padres y planta educativa, con el propósito de mejorar la confianza y fomentar una comunicación más asertiva.

La actividad se realiza en el polideportivo de la institución, entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. Durante la jornada se desarrollan cineforos y espacios de reflexión que permiten abordar temas relacionados con el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos.

La institución le apuesta a una educación basada en valores, convencida de que sin una buena convivencia no es posible cumplir con el propósito formativo. En cada pijamada, las familias participan activamente: llevan el compartir y se encargan de servir los alimentos, fortaleciendo así el sentido de comunidad dentro del entorno escolar.