Alejandra Torres, violinista colombiana que ganó el premio a Mejor Artista Clásica

Alejandra Torres es considerada actualmente una de las violinistas más destacadas de Latinoamérica y, en su trayectoria, llegó a formar parte de la Orquesta Filarmónica de Viena.

Con su más reciente álbum, New Journeys, obtuvo el premio a Mejor Artista Clásica en los World Entertainment Awards 2026. La artista asegura que “la música clásica siempre estará ahí” y destaca que se trata de un género exigente y complejo de interpretar. Para ella, este reconocimiento es el resultado de la disciplina y los años de dedicación al violín. Afirma, además, que solo siente gratitud con Dios y con el universo por las bendiciones recibidas.

Su amor por el violín nació en Manizales. Proviene de una familia musical: su padre era profesor de guitarra clásica y desde pequeña la llevaba al conservatorio. A los cuatro años se enamoró del instrumento al ver la pasión con la que otros lo interpretaban. Fue parte de la primera generación de la Orquesta de Cámara de Caldas, donde comenzó a consolidar su carrera.

Junto a su hermano Óscar Torres, guitarrista, recibió premios de Sony Music como mejor grupo de música clásica, lo que le abrió puertas internacionales y la llevó a Austria, un país que —según ha contado— soñaba visitar desde hace muchos años. Reconoce que el camino no ha sido fácil y que ha estado lleno de sacrificios.

Para Alejandra, lo más satisfactorio ha sido demostrar que sí es posible vivir de la música, especialmente de la música clásica. Su disciplina y constancia la han convertido en una de las violinistas más reconocidas de la región, y asegura que no existen palabras suficientes para expresar la gratitud que siente por esta experiencia.