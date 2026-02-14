Herencia Guapirela, el viche que conquista el mercado colombiano

El viche, bebida alcohólica tradicional del suroccidente colombiano, ha atravesado una transformación que va más allá de sus sabores y presentaciones. Durante años cargó con un estigma social que limitó su circulación en el mercado formal. Hoy, gracias al trabajo de portadoras de tradición como Octavia Montaño, comienza a consolidarse como un producto cultural y gastronómico con reconocimiento nacional.

Heredera de un conocimiento transmitido por generaciones en Guapi, Octavia asumió el liderazgo familiar y convirtió esa tradición en un proyecto empresarial. Su marca, Herencia Guapireña, no solo rescata los saberes ancestrales del viche, sino que también impulsa el sustento económico de varias familias vinculadas a su producción en el Pacífico caucano.

En A Vivir Que Son Dos Días, la maestra vichera explicó el camino que recorrió para transformar la percepción negativa que durante décadas acompañó a esta bebida, reconocida también por sus usos medicinales en las comunidades afrodescendientes de la región. Uno de los hitos más importantes fue la obtención del registro del Invima, paso decisivo para formalizar la producción y comercialización del viche y dejar atrás la etiqueta de “ilegal”.

La participación en eventos gastronómicos y culturales ha sido clave en el posicionamiento de la marca. A través de nuevas presentaciones y propuestas de coctelería, Herencia Guapireña ha ampliado su alcance sin perder la esencia que define esta bebida ancestral.

Así, lo que durante décadas fue visto con recelo hoy se reafirma como patrimonio cultural y motor económico del Pacífico colombiano, demostrando que tradición e innovación pueden avanzar de la mano.