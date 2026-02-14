Hable con elPrograma

14 feb 2026

Emprendimiento ibaguereño deja el nombre de Colombia en alto en concurso internacional

Fabián Mauricio Galindo representó al país con su proyecto Colhumus Fertilizantes Orgánicos en un certamen de emprendimiento e innovación realizado en Shenzhen, China.

Emprendimiento ibaguereño deja el nombre de Colombia en alto en concurso internacional

Emprendimiento ibaguereño deja el nombre de Colombia en alto en concurso internacional

Ibagué es reconocida como la capital musical de Colombia, pero también es cuna de iniciativas empresariales que buscan transformar el campo. Desde allí, el emprendedor tolimense Fabián Mauricio Galindo impulsa Colhumus Fertilizantes Orgánicos, un proyecto enfocado en mejorar la calidad de los suelos mediante soluciones sostenibles.

Galindo participó en un concurso internacional de emprendimiento e innovación en Shenzhen, China, donde obtuvo el segundo lugar entre múltiples propuestas de distintos países. En A Vivir Que Son Dos Días, explicó cómo funciona su fertilizante orgánico y relató el proceso que lo llevó a competir en este escenario global, representando a Colombia.

Actualmente trabaja en la consolidación de una biofábrica en Ibagué, donde ya desarrolla un producto tangible listo para su expansión. El emprendedor espera respaldo institucional y gubernamental que le permita fortalecer la producción y llevar sus fertilizantes a diferentes regiones del país.

Con esta participación internacional, Galindo no solo visibiliza el talento ibaguereño, sino que posiciona la innovación agrícola colombiana en escenarios globales, demostrando que desde las regiones también se construye desarrollo sostenible.

