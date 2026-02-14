¿Cuál es el puntaje mínimo para pasar la prueba del Concurso Docente 2026? Examen es en 9 días

La evaluación para ascenso o reubicación salarial de docentes regidos por el Decreto 1278 de 2002 ya tiene fecha definida: la prueba pedagógica se aplicará el 22 de febrero de 2026, es decir, en 9 días.

Según la resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional , los educadores deberán obtener más del 80 % del puntaje total para poder ascender de grado o reubicarse en un nivel salarial superior dentro del Escalafón Docente.

Le puede interesar: Cómo inscribir la hoja de vida en el SENA: Link y pasos para registro en APE; Recomendaciones clave

¿Cuál es el puntaje mínimo para aprobar en la prueba docentes 2026?

La evaluación se califica en una escala de 1 a 100 puntos, con dos decimales.

Serán candidatos a ascenso o reubicación quienes obtengan más de 80 puntos en la evaluación total. Es decir, no basta con alcanzar exactamente 80; el puntaje debe superar ese umbral.

Este resultado final integra varios instrumentos de valoración establecidos por el Ministerio.

¿Qué evalúa la prueba docentes en Colombia?

La evaluación está compuesta por cinco instrumentos:

Prueba pedagógica (hasta 45 puntos)

Es el componente central. Se trata de una prueba escrita diseñada y aplicada por una institución de educación superior acreditada.

Evalúa aspectos como:

Contexto de la práctica educativa

Planeación pedagógica

Praxis o desarrollo de la enseñanza

Ambiente en el aula o institucional

Autoevaluación del desempeño (hasta 5 puntos)

Consiste en un cuestionario donde el docente valora su propio desempeño profesional.

También le puede interesar: IMPORTANTE: CNSC se pronunció sobre problemas en SIMO pago inscripción proceso selección DIAN 2676

Valoración de experiencia (entre 14 y 20 puntos)

Reconoce los años de servicio efectivo desde el primer nombramiento en periodo de prueba:

15 años o más: 20 puntos

Entre 11 y 14 años: 18 puntos

Entre 7 y 10 años: 16 puntos

Entre 3 y 6 años: 14 puntos

Valoración de zona de desempeño (entre 12 y 15 puntos)

Otorga mayor puntaje a docentes que trabajan en zonas rurales, especialmente de difícil acceso.

Movimientos en el escalafón (entre 7 y 15 puntos)

Se reconoce a quienes han tenido menos oportunidades de ascenso:

0 movimientos: 15 puntos

1 movimiento: 13 puntos

2 movimientos: 11 puntos

3 movimientos: 9 puntos

4 movimientos: 7 puntos

¿Cuándo se publican los resultados de las pruebas de docentes 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial:

16 de marzo de 2026: publicación de resultados.

Del 17 al 24 de marzo: plazo para presentar reclamaciones.

12 de mayo de 2026: publicación definitiva tras resolver reclamaciones.

También puede leer: SENA lanza certificación GRATUITA para mujeres trabajadoras: fechas, requisitos y cómo inscribirse

¿Qué pasa si se supera el 80 % en las pruebas de docentes 2026?

Quienes obtengan más del 80 % y cumplan los requisitos podrán:

Ascender de grado en el Escalafón Docente .

. Reubicarse en un nivel salarial superior.

La entidad territorial certificada tendrá hasta 30 días para expedir el acto administrativo correspondiente.

Puntos que deben tener en cuenta los para los aspirantes de la prueba docentes 2026

La evaluación no es únicamente una prueba escrita. El puntaje final depende también de la experiencia, la zona de desempeño y la trayectoria en el escalafón.

Con el examen a pocos días de realizarse, el reto para los docentes es consolidar su preparación pedagógica, revisar su historial laboral ante la entidad territorial y asegurarse de cumplir todos los requisitos establecidos por el Ministerio.

Lea aquí: ¿Tiene crédito con el ICETEX? Conozca cuales son las condonaciones que se han aplicado

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: