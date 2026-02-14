Alcaldía de Sogamoso implementa ‘pico y cédula’ para nuevo punto de dispensación de Discolmets

A partir de este lunes 16 de febrero comenzará a regir la medida de pico y cédula en Sogamoso para la entrega de medicamentos en Discolmets / Foto: Alcaldía de Sogamoso.

Sogamoso

Ante la masiva afluencia de usuarios en el nuevo punto de dispensación de medicamentos operado por Discolmets para afiliados de la Nueva EPS, la Alcaldía de Sogamoso anunció la implementación de la medida de ‘pico y cédula’ con el fin de organizar la atención y evitar congestiones.

Durante los dos primeros días de funcionamiento, la demanda superó la capacidad operativa del operador farmacéutico. Según cifras oficiales, en la primera jornada fueron atendidas 680 personas y se entregaron 2.400 medicamentos. En el segundo día se asignaron más de 350 turnos, situación que evidenció sobreocupación y desbordamiento en el recinto.

Teniendo en cuenta este panorama, la Administración Municipal, junto con la Personería de Sogamoso, mantiene presencia permanente en el lugar para garantizar la adecuada atención a los usuarios, priorizando a los adultos mayores, mujeres gestantes y personas con discapacidad.

Luego de una reunión liderada por la secretaria de Salud del municipio, Lucy Esperanza Rodríguez, con representantes de la Nueva EPS y el gestor farmacéutico Discolmets, se acordó implementar el sistema de ‘pico y cédula’.

De esta manera, en la mañana se atenderán las cédulas terminadas en número par y en la tarde las terminadas en número impar. Cada jornada contará con 200 turnos disponibles. La medida comenzará a aplicarse a partir del lunes 16 de febrero.

Además, el operador se comprometió a implementar en las próximas semanas sistemas de autogestión para optimizar los procesos. En el caso de usuarios provenientes de otros municipios de la provincia, la entrega de medicamentos se realizará directamente en su lugar de residencia.

Por su parte, la Secretaría de Salud continuará brindando acompañamiento permanente con tres profesionales encargados de orientar a los usuarios y agilizar los trámites. La Personería también ofrecerá asistencia presencial en el punto.

La Administración recordó que el nuevo puesto ubicado en la carrera 14 atiende a afiliados del régimen contributivo, mientras que los usuarios del régimen subsidiado deben dirigirse al punto habilitado en la calle 7.

Finalmente, la Alcaldía hizo un llamado a la solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para evitar aglomeraciones y permitir que el servicio se estabilice. “Estamos en una etapa de transición y estabilización técnica y operativa. Con el apoyo de la comunidad, lograremos normalizar la atención”, señalaron desde la Administración Municipal.

La medida hace parte de los primeros ajustes para responder a una de las necesidades más apremiantes en materia de salud en Sogamoso.