Vanessa De La Torre lanza su primera novela escrita de amor que nació a raíz de la pandemia

En “El olor del fin del mundo”, Vanessa de la Torre entrega una novela visceral y humana, la historia de Carmen, una mujer que escribe para no olvidar, mientras el confinamiento por el COVID-19 la obliga a mirar de frente una relación clandestina que marcó su vida para siempre.

En medio del encierro, Carmen reconstruye su historia con su amante, Antonio, con quien desafía los límites del deseo, la culpa y la supervivencia. Entre la enfermedad y la memoria, la protagonista vuelve a esa pasión que fue su condena.

“La manera de comunicarnos, de actuar y de amar cambió durante la pandemia, (...) Yo quería contarles a mis hijas y a quienes vienen después, cómo fue esta época, pero llegó un momento en que el periodismo se me quedó corto. Fue entonces cuando aparecieron Carmen y Antonio, quienes terminaron siendo la forma en que me alejé un poco del oficio para empezar a narrar la única manera en que se puede contrarrestar el horror: el amor”, dijo Vanessa en en el lanzamiento del libro.

Con una prosa poética, Vanessa de la Torre también narra en esta novela escrita la soledad, el miedo, la fragilidad del cuerpo y la necesidad de aferrarse a lo que nos mantiene vivos.

“El olor del fin del mundo” es una novela para lectores que buscan emoción, erotismo y una reflexión honesta sobre amar al borde del abismo. Una novela que aborda la pandemia desde un ángulo distinto como el amor, deseo, pérdida y memoria.