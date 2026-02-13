Trabajo silencioso y efectivo de bomberos y Defensa Civil: más de 100 socorristas llegaron a Córdoba

A las zonas inundadas de Córdoba siguen llegando manos para ayudar. Voluntarios de la Defensa Civil y cuerpos de bomberos de distintas regiones del país se han desplazado hasta el departamento para apoyar a las comunidades afectadas por la creciente del río y la ruptura de diques.

Algunos recorrieron cientos de kilómetros para sumarse a las labores. “Decidí venir a ayudarle, a colaborarle a la comunidad y a las personas que estén en este momento en este conflicto. Vengo a colaborarles y a darles mi apoyo, tanto a mujeres como a ancianos y a niños”, cuenta un voluntario de la Defensa Civil que llegó desde Dinamarca, Cundinamarca.

Los trabajos en los puntos críticos

En los puntos críticos, el trabajo no se detiene. Desde temprano cargan bultos, llenan sacos de arena y apoyan la construcción de diques improvisados para intentar frenar el agua. “Desde las 7 de la mañana estamos acá. Ayer estuvimos trabajando en la construcción del dique en San Pelayo”, relata otro de los rescatistas que lleva varios días en terreno.

También llegaron refuerzos desde el Caribe. Bomberos de Magdalena, provenientes de municipios como El Retén, Aracataca, Fundación, Pibijay, Santa Marta y Sitio Nuevo, se sumaron a las labores en Córdoba. “Esta emergencia está ocupando a todos los bomberos de Colombia, especialmente porque es nuestra región Caribe. Es sentido de pertenencia por la región”, explican.

Su tarea es constante: llenar sacos, transportarlos y reforzar las barreras para cerrar las brechas por donde se sigue metiendo el río. El objetivo es proteger viviendas y lo poco que muchas familias han logrado salvar.

Mientras las inundaciones continúan, estos equipos siguen llegando desde distintos puntos del país para apoyar a las comunidades, trabajando junto a los habitantes en medio de una de las emergencias más fuertes que enfrenta hoy el departamento.

