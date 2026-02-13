Precio del dólar en Venezuela para HOY 13 de febrero: Cierra la semana con aumentos

En portada: Imagen ilustrativa de refinerías petroleras, con una imagen traslúcida de estadísticas económicas (Cortesía: Getty Images).

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha emitido el informe para el cierre de la segunda semana de febrero, en donde hay un alza general en los precios de las divisas internacionales. Téngase en cuenta que desde el 12 de febrero la divisa norteamericana ha superado la cifra de 390 bolívares.

Este dígito está marcado por el reciente contexto político y comercial del país, que se encuentra en reanudación de operaciones con varias petroleras globales y procesos de excarcelación de presos políticos.

Delcy Rodríguez afirma ante la NBC que habrá elecciones libres y justas, pero no ofrece fechas

La presidenta interina de Venezuela ha dado este jueves su primera entrevista a un medio estadounidense después de la captura de Nicolás Maduro.

Captura de video cedida por NBC News que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas

Entre los temas discutidos con la NBC, aseguró que el país tendrá “elecciones libres y justas”, sin embargo, no ofreció ningún tipo de plazo para la celebración de estos, pues solo acotó que “el calendario de las elecciones estará marcado y decidido por el diálogo político en este país” evadiendo las afirmaciones previas que hizo el secretario de energía Chris Wright de que sería alrededor de entre 18 y 24 meses.

Otro tópico mencionado fue la intervención de Washington en la política del Palacio de Miraflores, en donde Rodríguez habló de “desarrollar trabajo conjunto” y dijo que agradece el “nivel de cooperación” de la Casa Blanca.

Finalmente, la mandataria también aseguró que Nicolás Maduro sigue siendo “el presidente legítimo de Venezuela” y defendió su inocencia ante los cargos por conspiración y narcoterrorismo de los que lo acusan las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos concede licencia petrolera a India

El medio internacional Reuters informa por medio de dos fuentes familiarizadas que Estados Unidos concedió una licencia general a la empresa India Relliance Industries que permitirá a la refinería comprar petróleo venezolano.

Foto por MANDEL NGAN/AFP via Getty Images - India y Trump

Esta concesión podría acelerar las exportaciones de petróleo de Venezuela y reducir los costos del crudo para el operador del complejo de refinación más grande del mundo.

Téngase en cuenta que India y Reliance Industries ya habría comprado dos millones de barriles de crudo venezolano, cuya entrega está prevista para el mes de abril. La concesión para compra directa de petróleo venezolano ayudará a Reliance a sustituir el petróleo ruso de forma rentable, ya que el crudo pesado de Caracas se vende con descuento, según una de las fuentes.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 13 de febrero

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado de una leve alza para el viernes de la segunda semana de febrero, cotizándose en 393,22160000 bolívares (VES), significando un nuevo aumento respecto a la cifra emitida el 12 de febrero (390,29440000 bolívares).

Respecto a las demás divisas que se manejan en Venezuela, también hubo un alza. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 467,33207495 bolívares.

467,33207495 bolívares. Yuan chino: 56,98450836 bolívares.

56,98450836 bolívares. Lira turca: 9,00993742 bolívares.

9,00993742 bolívares. Rublo ruso: 5,09281838 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 13 de febrero

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares: