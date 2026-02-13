Justicia tras 11 años: capturado en Bolívar responsable de triple homicidio en Mahates

Dice un viejo refrán que la justicia tarda, pero llega. Once años después de un hecho que marcó la historia reciente del municipio, las autoridades hicieron efectiva una orden judicial contra el responsable de un triple homicidio ocurrido en Mahates.

En un operativo interinstitucional, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y en coordinación con la Infantería de Marina, logró la captura, por orden judicial, de Romario Jiménez Lorduy, de 28 años, en el municipio de Mahates.

La diligencia se materializó en la calle principal, a la entrada del corregimiento de Palenquito, donde fue notificada la orden de captura N.° 003 del 14 de abril de 2023, emanada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbaco – Bolívar, por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

El hoy capturado era requerido por los hechos ocurridos el 31 de mayo de 2015, durante el Festival del Mango en Mahates, donde varias personas que se encontraban departiendo fueron atacadas con arma blanca. En este lamentable suceso perdieron la vida Yorman Castro, Vianney Cuesta y José Rodríguez, mientras que resultaron lesionados Omar Pacheco, Geison Zabaleta y Faber Martínez.

De acuerdo con las autoridades judiciales, Jiménez Lorduy fue condenado a 450 meses de prisión, equivalentes a 37 años y seis meses, por estos hechos que conmocionaron al municipio.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Con esta captura ratificamos que no hay espacio para la impunidad. Seguimos trabajando de manera articulada con nuestras fuerzas militares y autoridades judiciales para garantizar que quienes hayan atentado contra la vida respondan ante la justicia”.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la condena.