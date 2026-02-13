JAC Los Caracoles alerta sobre incremento de basuras e inseguridad por predios de la Armada

En el barrio Los Caracoles de Cartagena hay preocupación por el crecimiento de la inseguridad y la contaminación en el sector conocido como ‘Casas Militares’, sobre la Transversal 54, luego de que la Armada Nacional decidiera demoler varias viviendas y realizar cerramientos con mallas metálicas.

En diálogo con Caracol Radio, líderes de la Junta de Acción Comunal manifestaron su inquietud, porque según ellos, ya se observan puntos utilizados como botaderos de escombros y todo tipo de residuos. Así mismo, manifiestan que la zona, es utilizada por inescrupulosos para el consumo de estupefacientes.

Santiago Alvear, presidente de la JAC, dijo que es necesario que la institución militar logre acuerdos con el distrito, y esa área pueda ser convertida en un escenario deportivo que esté al servicio de toda la ciudadanía.

“La Armada como entidad adscrita al Ministerio de Defensa debería ser garante del orden y el respeto, pero es ella la que hoy está causando ese mal en el barrio Los Caracoles. Nosotros como líderes hemos luchado por recuperar muchos sitios y es asombroso cuando la Armada, no coopera, no se suma a las cosas buenas del barrio”, declaró el dirigente.

Por su parte, desde la entidad del Gobierno Nacional se espera un pronunciamiento que ojalá -dicen- pueda plantear una salida a la situación en corto plazo.