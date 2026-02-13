Fue asesinado joven de 27 años en Magangué, Bolívar, mientras repartía pan

El hecho se registró en la tarde del jueves, a las 6:10 p. m., en el barrio Maracaná de Magangué. La víctima fue identificada como Isaac Manuel Morón Guerra, de 27 años, quien se desplazaba en motocicleta repartiendo pan cuando fue interceptado por dos hombres que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte inmediata.

Morón Guerra llevaba apenas una semana trabajando en la distribución de pan para una panadería de su prima. Según las autoridades, presentaba una anotación judicial por tráfico de estupefacientes en 2021. Familiares señalaron que era consumidor de estupefacientes y que no contaba con el acompañamiento de sus padres.

El hecho ha generado conmoción en la comunidad de Magangué, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.