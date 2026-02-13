Ejército fortalece vías rurales en Venecia y dinamiza el desarrollo campesino en Caquetá

Neiva

Estas acciones ratifican el compromiso institucional con el progreso social y la seguridad de las comunidades rurales. El proyecto busca optimizar la movilidad y reducir las dificultades que enfrentan los campesinos para transportar sus productos. en una vía terciaria de la vereda La Paz, ubicada en el corregimiento Venecia, Caquetá.

Además, fortalece la presencia del Estado en zonas estratégicas del departamento. Las labores contemplan el uso de maquinaria pesada para recuperar la estructura del terreno afectado. Se realizan trabajos de nivelación, adecuación del material granular y compactación de la superficie.

El teniente coronel Julián Lizarazo Rosas, comandante del Batallón de Ingenieros N.12 General Liborio Mejía, afirmo que “la ejecución de estas mejoras se desarrolla en coordinación con la Gobernación del Caquetá, tras evaluar los daños ocasionados por la temporada invernal”.

Con la recuperación de este corredor vial se facilita el transporte de productos agrícolas hacia los mercados locales y regionales. También se mejora el acceso a instituciones educativas, centros de salud y espacios comunitarios. La obra contribuye a disminuir costos logísticos y a fortalecer la economía campesina.