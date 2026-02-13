Día Internacional de las Manos Rojas: en el Tolima se han recuperado 22 menores reclutados

Tolima

En el municipio de Chaparral se cumplió la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas en el Tolima. Con diferentes actos simbólicos se unieron varias instituciones para decirle a todo el país: «No al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes».

Se trató de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, junto al Ministerio de Defensa, la Gobernación del Tolima, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás autoridades regionales, que buscan reducir los índices de reclutamiento.

El 12 de febrero es el día señalado para recordar un derecho fundamental de niños y jóvenes. Esta fecha surgió en el año 2002, tras la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se condena el uso de menores de 18 años en conflictos.

En cifras, gracias a los resultados operacionales, la Sexta Brigada, desde 2024 a la fecha, ha logrado la recuperación en el Tolima de 22 menores procedentes de otros departamentos, quienes habían sido reclutados para hacer parte de grupos armados al margen de la ley.

“En el Tolima se mantiene un monitoreo constante para contrarrestar cualquier hecho que llegue a presentarse frente a los menores de edad; es por ello que desde la Sexta Brigada invitamos a poner en conocimiento hechos delictivos que atenten contra el libre desarrollo y bienestar de niños y adolescentes, sujetos de especial protección constitucional”, destacó el teniente coronel Hernán Darío Baquero, comandante del Batallón de Infantería N.17 General Domingo Caicedo.

En esta jornada mundial de sensibilización para prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados, el Grupo de Atención Humanitaria y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia hizo presencia en Chaparral para invitar a la comunidad a colaborar en la lucha contra este flagelo e infracción al Derecho Internacional Humanitario.

En el evento se brindó información sobre estos delitos contra los derechos de niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir y atender este problema, invitando a denunciar en la Línea 141 o ante las autoridades competentes.