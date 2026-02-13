Declaran alerta preventiva por mala calidad del aire en la zona de Mochuelo en Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca declaró el Nivel de Prevención por contaminación del aire en zona rural de Bogotá, concretamente en el sector Mochuelo, de acuerdo con la información reportada por el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire.

Luego de varios análisis se determinó que las concentraciones analizadas para el contaminante material particulado (PM2.5) registradas en la estación de monitoreo Bogotá Rural – Mochuelo, entre el 2 y el 12 de febrero evidencian un incremento progresivo en las concentraciones, registrando valores que superan los 50 microgramos por metro cúbico.

“Este nivel de Prevención es una medida contemplada en Decreto 1076 de 2015, que permite implementar de manera oportuna acciones de control, mitigación y seguimiento, con el fin de reducir la exposición de la población” dijo el director de la CAR, Alfred Ballesteros.

¿Qué significa una declaratoria de prevención?

La CAR, como autoridad ambiental de la zona rural de Bogotá, tiene competencia para declarar dicho nivel acompañado de un conjunto de medidas tales como restricciones al sector industrial, a incineradores y a quemas.

También se intensifican los operativos en vía que realizan las autoridades de tránsito para controlar las emisiones del parque automotor y restringir la circulación de vehículos, principalmente diésel, por los principales corredores viales.