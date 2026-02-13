Cuba: se registra un incendio en refinería de petróleo de La Habana

Las llamas afectan una de las tres refinerías petroleras de la isla aunque el gobierno no ha aclarado el alcance de los posibles daños. (Foto: Caracol Radio / Cortesía)

Un incendio se desató la tarde de este viernes en la refinería de petróleo Ñico López, ubicada en la Bahía de La Habana, constaron periodistas de la agencia AFP.

Una inmensa columna de humo negro, que procedía del recinto de la refinería, era visible desde el otro lado del canal de la Bahía de La Habana, sin que fuera posible precisar si el fuego afectaba a los depósitos de petróleo de la fábrica.

El fuego, que perdió intensidad rápidamente, según constató la AFP, se desató muy cerca del lugar donde estaban fondeados dos petroleros. Hasta ahora ningún medio oficial se ha referido al hecho.

En la misma bahía atracaron el jueves los dos buques de la Armada de México que trasladaron más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la isla, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington.

Crisis energética

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo.

Para ahorrar energía, el gobierno comunista puso en vigor el lunes un plan de emergencia que incluye, entre otras medidas, restricciones de la venta de combustibles y una jornada laboral de cuatro días (de lunes a jueves).

Apagones simultáneos

La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronostica este viernes apagones simultáneos durante toda la jornada que en el horario de mayor demanda en la tarde-noche afectarán al 57 % del país.

Una persona camina durante un apagón este viernes, en La Habana, (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

La situación energética en la isla es crítica desde mediados de 2024. El actual asedio petrolero de EE.UU. ha empeorado mucho más los apagones en todas las zonas del país.

El obsoleto estado de las centrales térmicas, con años acumulados de explotación, y la falta de divisas del Gobierno cubano para adquirir combustible están además entre las causas de la crisis.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.361 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.739 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.769 MW.

Baja financiación en infraestructura

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas dos de las tres mayores. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años.