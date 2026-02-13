Cárcel para hombre señalado de asesinar con una escopeta a una niña de 10 años en el Tolima

Tolima

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Hermógenes Ramírez Zabala, presunto responsable de asesinar a una menor de edad, de 10 años, en hechos ocurridos en zona rural de Ortega, municipio del Tolima.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, adscrita a la Fiscalía General de la Nación, le imputó los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que el procesado no aceptó.

Según la investigación, el 18 de diciembre de 2021, en una finca ubicada en la vereda El Llovedero, el hombre habría disparado con una escopeta contra la menor, quien se encontraba jugando en el lugar. Ramírez Zabala habría intentado abusar sexualmente de la menor de edad, pero ella opuso resistencia y fue atacada con el arma de fuego.

La Fiscalía indicó que el hombre residía en una finca cercana al sitio de los hechos y que, al parecer, se había ganado la confianza de la familia de la menor mediante la entrega de obsequios.

La captura fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en la vereda Corinto de Yacopí, en el departamento de Cundinamarca.