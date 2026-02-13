Calendarios escolares podrán cambiar en zonas afectadas por emergencias: estas son las reglas

En medio de las lluvias intensas y las emergencias que han afectado varias regiones del país, el Ministerio de Educación dio nuevas orientaciones para que gobernadores, alcaldes y secretarías puedan ajustar los calendarios escolares sin frenar el año académico.

La medida busca que situaciones como inundaciones, deslizamientos o problemas de orden público no obliguen a suspender completamente las clases, permitiendo reorganizar semanas académicas, mover recesos o implementar modalidades flexibles cuando la presencialidad se vea afectada.

De acuerdo con las orientaciones, las regiones podrán hacer modificaciones excepcionales cuando exista una declaratoria de emergencia y se presenten riesgos que impacten la seguridad o el acceso a los establecimientos educativos.

¿Qué cambia? Clases no presenciales y trabajo autónomo

Uno de los puntos centrales es que las instituciones educativas podrán aplicar trabajo autónomo o modalidades no presenciales durante semanas institucionales o situaciones críticas, siempre que se garantice la continuidad del aprendizaje.

La intención es evitar interrupciones prolongadas del calendario escolar, una situación que en años recientes ha afectado a estudiantes en zonas rurales y territorios golpeados por fenómenos climáticos o sociales.

En la práctica, esto permitirá que los colegios ajusten su organización interna sin perder semanas lectivas obligatorias ni afectar la validez del año escolar.

Lo que sí se mantiene del calendario académico

A pesar de la flexibilidad anunciada, el Ministerio reiteró que se deben cumplir las reglas básicas del sistema educativo:

40 semanas de clases para estudiantes.

Cinco semanas de desarrollo institucional para docentes.

12 semanas de receso estudiantil distribuidas durante el año.

Las autoridades territoriales podrán incluir ajustes o semanas adicionales de trabajo institucional, pero sin reducir el tiempo mínimo de formación establecido por la

Educación en medio de emergencias: el trasfondo de la medida

Las nuevas orientaciones llegan en un contexto marcado por emergencias climáticas y afectaciones en diferentes zonas del país que han obligado a suspender clases presenciales.

Desde el Gobierno señalan que el objetivo es fortalecer la gestión del riesgo escolar y garantizar el derecho a la educación aun en escenarios complejos, priorizando la seguridad de estudiantes y docentes.