Bandera Amarilla por parte de la Dimar Cartagena y se reactivan viajes hacia las Islas del Rosario

La Corporación Turismo Cartagena de Indias Corpoturismo, en calidad de entidad administradora del Muelle de La Bodeguita, informa a turistas, nativos y operadores que, acogiéndose a las más recientes disposiciones de la Capitanía de Puerto de Cartagena, retoma del zarpe de embarcaciones hacia toda la zona insular.

Esta decisión obedece al cambio en las condiciones meteomarinas que, si bien mantienen la influencia de un frente frío sobre el litoral Caribe, han presentado una estabilidad relativa que permite, bajo la figura de Bandera Amarilla, la navegación con precaución y alerta de posibles restricciones.

Reactivación económica y turística

Corpoturismo acata la medida técnica que permite oxigenar la operación turística de la ciudad y enfatiza en la importancia de este paso, luego de las afectaciones económicas que generó el fuerte oleaje de los últimos días.

“Esta determinación de la Autoridad Marítima nos permite reactivar las actividades náuticas en su totalidad, garantizando nuevamente la conexión con nuestra zona insular y, lo más importante, empezar a desescalar las afectaciones económicas que ha generado este fenómeno natural en los últimos días. Sabemos que el sustento de muchas familias y empresas depende de esta operación, por lo que es un alivio para el sector, siempre priorizando la vida y la seguridad en el mar”, mencionó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Operación bajo vigilancia estricta

Aunque se retoman los zarpes, Corpoturismo hace un llamado enfático a la prudencia. De acuerdo con el reporte oficial, el sistema meteorológico permanece activo y en evolución. Se prevé que se presente un nuevo incremento en la intensidad de los vientos y el oleaje, por lo que la operación en el Muelle de La Bodeguita estará sujeta a:

- Monitoreo minuto a minuto: se mantendrá comunicación constante con la Torre de Control de Tráfico Marítimo.

- Cumplimiento de medidas: se exige a las empresas de transporte el cumplimiento estricto de las normas de seguridad durante las maniobras.

- Posibles cambios: las condiciones del zarpe podrían modificarse si la Capitanía de Puerto determina que las condiciones de seguridad han variado.

“Desde el Muelle de La Bodeguita continuaremos informando oportunamente cualquier novedad para garantizar una experiencia segura y responsable a todos nuestros visitantes”, concluyó Rodríguez Hurtado.