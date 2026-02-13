Agencia Nacional de Tierras inaugura oficina en El Carmen de Bolívar

A través de su Unidad de Gestión Territorial (UGT) Bolívar, la ANT anunció la apertura de la oficina en el municipio de El Carmen de Bolívar, hoy viernes 13 de febrero.

La nueva sede estará ubicada en la Calle 24 con Carrera 43, barrio El Carmen, frente a la Iglesia Casa de Bendición, y se proyecta como un punto estratégico para acercar al campesinado de los Montes de María a los procesos misionales de la Agencia, en el marco de la implementación de la Reforma Agraria.

Como parte de los acuerdos alcanzados, el próximo 27 de febrero se realizará una rueda de negocios para continuar recibiendo ofertas de fincas y predios por parte de propietarios interesados en vincular sus tierras a la Reforma Agraria. Asimismo, se proyecta la entrega de 300 títulos de formalización, resultado del barrido predial adelantado en 2022.

En articulación con el Comité Municipal de Reforma Agraria (CMRA) de El Carmen de Bolívar, también fueron seleccionadas dos asociaciones campesinas que serán beneficiarias de un predio en el municipio, fortaleciendo así la participación comunitaria en la implementación de la política de tierras.