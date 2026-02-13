105 Ciudad Heroica: una experiencia visual y sensorial que revive la historia de Cartagena

Entre agosto y diciembre de 1815, Cartagena de Indias resistió durante 105 días el asedio y bloqueo naval impuesto por fuerzas hispano-venezolanas al mando del general Pablo Morillo. Cercada por tierra y mar, la ciudad quedó aislada y sin acceso a alimentos ni suministros. El hambre y las enfermedades golpearon con fuerza a la población civil, marcando uno de los episodios más dramáticos de su historia.

Tras agotarse los víveres y en medio de una crisis humanitaria que cobró cientos de vidas, la defensa estuvo liderada por Manuel Castillo y José Francisco Bermúdez, hasta su huida en un barco corsario. A pesar del desenlace adverso por la victoria de los sitiadores el 6 de diciembre de 1815, el sacrificio de la ciudad dejó una huella imborrable. Simón Bolívar, con admiración, la nombró entonces “La Ciudad Heroica”, un título que aún define su identidad.

Inspirada en este episodio histórico, nace 105 Ciudad Heroica, una propuesta escénica que busca resignificar ese legado de resistencia desde el arte. La puesta en escena combina danza, folclor, circo, música original y proyecciones visuales, en una creación que tomó más de dos años de desarrollo. El proyecto reúne talento local, tecnología y una narrativa simbólica para dar vida a once actos que recorren la memoria y el espíritu de Cartagena. La obra fue dirigida por Felipe Holguín y co-creada por Alejandro Prieto, ambos egresados del Colegio Hacienda Los Alcaparros. Holguín es cineasta formado en el New York Film Academy y fundador de la productora Cumbia Films, mientras que Prieto es ganador del Premio Pierre Daguet y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector industrial y de la construcción.

“Inspirada en el espíritu heroico de Cartagena, 105 propone un viaje emocional y artístico que honra la identidad caribeña desde una mirada universal. Con más de 35 artistas en escena, una banda sonora creada especialmente para el espectáculo y una tecnología minimalista de alto impacto, la obra ofrece una experiencia visual y sensorial que transforma la manera de ver a la ciudad. Más que un espectáculo, es un homenaje vivo al Caribe, al cuerpo como símbolo y a Cartagena como escenario global”, afirma Felipe Holguín.

El show se presenta en Hangar 105, ubicado en La Hacienda, sobre el Anillo Vial (kilómetro 12, vía a Pontezuela). Las funciones comenzaron desde enero y se continuarán realizando todos los jueves del año, consolidándose como una cita permanente para quienes deseen acercarse a la historia cartagenera desde una experiencia escénica inmersiva.

105 Ciudad Heroica se suma así a la agenda cultural de la ciudad como una alternativa tanto para visitantes como para residentes. Para los turistas, ofrece una mirada distinta que complementa los recorridos tradicionales por murallas y plazas; para los cartageneros, representa una oportunidad de reencontrarse con su historia y celebrar, desde las artes escénicas, el carácter heroico que define a la ciudad.