Un fallecido por accidente de tránsito en la variante Mamonal- Turbaco: era motociclista

A la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla fueron enviados los restos mortales de un motociclista, quien llevó la peor parte en un siniestro vial ocurrido en la variante Mamonal- Turbaco, cerca de la empresa Tenaris.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El caso es materia de investigación por parte de la Policía Nacional, sin embargo, lo que se pudo conocer de manera extraoficial es que se trataría de una imprudencia por parte de la persona fallecida, pero es una versión que no ha sido confirmada.

Además, se pudo establecer que aparte de un tractocamión que se desplazaba con tubos, también hay un tercer vehículo tipo vans involucrado.

El incidente se suma al caso presentado en la Av. Crisanto Luque, donde un peatón fue arrollado y perdió la vida mientras intentaba pasar por una cebra.