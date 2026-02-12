Tras video de denuncia, renunció a su cargo el subsecretario de infraestructura urbana de Pasto

Pasto-Nariño

El subsecretario de infraestructura urbana del municipio de Pasto, Wilber Murrillo, presentó renuncia a su cargo, luego que se conociera un video grabado en el barrio Cantarana en el suroriente de la ciudad en el que en un encuentro con la comunidad éste afirmó que esta colaborando con dos candidatos y a la Cámara y Senado. Julio Anibal Álvarez y Eduardo Enriquez Caicedo. Posteriormente da la palabra a quien presenta como representante del candidato Álvarez, quien viste un chaleco de dicha campaña.

“Tenemos dos candidatos buenos que conocen la vida pública y cumplen”: aseguró en su intervención.

Previo a la renuncia Caracol Radio consultó al alcalde de Pasto, Nicolás Toro sobre esta denuncia, quien afirmó que se ha dado instrucciones en los consejos de gobierno de no deben existir presiones por razones políticas por parte de ningún funcionario.

Agregó que en cualquiera de los casos se aplicará el debido proceso con quienes incurran en algún tipo de faltas.

Otras denuncias en Nariño

El hecho registrado con el funcionario no es el único que se ha presentado en la región en desarrollo de la contienda electoral. En manos de la Procuraduría General de la Nación está una investigación a la firma Aguardiente Nariño, por un millonario contrato de vallas publicitarias, algunas de las cuales supuestamente en lugar de promocionar el producto, habrían sido utilizadas por una candidata a la Cámara de Representantes Alejandra Abásolo quien en meses anteriores fungió como asesora de la Gobernación de Nariño.