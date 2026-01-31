Hay fallas en alumbrado público de la Carrera Séptima en Bogotá por intento de robo de luminarias. Foto: Caracol Radio.

Bogotá D.C

Desde el pasado lunes 26 de enero los ciudadanos reportaron fallas en el alumbrado público ubicado en la carrera séptima entre las calles 94 y 106, en el norte de Bogotá.

Esa zona en las noches se encuentra completamente oscura lo que preocupa tanto a los transeúntes como a los conductores ya que se pueden presentar robos o accidentes de tránsito.

Desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) confirmaron que estas fallas se deben a un intento de robo de cables de media tensión.

Los encargados de restablecer el servicio evidenciaron que hubo un daño en un transformador, por lo que fue reemplazado en la noche del jueves 29 de enero.

Sin embargo, el servicio de alumbrado público no se ha restablecido hasta el momento ya que el Distrito informó que debido a las condiciones climáticas de los últimos días se han atrasado las labores.

Se espera entonces que en la noche de este sábado 31 de enero, 5 días después de reportadas las fallas, se terminen los trabajos de recuperación de las ocho luminarias para que el servicio funcione correctamente.