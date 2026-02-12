Policía incautó un arma de fuego y capturó a dos hombres en el Malecón de Magangué

En desarrollo de labores de patrullaje, registro y control, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron la captura de dos presuntos delincuentes por el delito de porte ilegal de armas de fuego en el barrio Centro, sector El Malecón del municipio de Magangué.

Precisamente, mientras las patrullas realizaban presencia preventiva en la zona, un ciudadano alertó sobre la presencia de dos hombres que se movilizaban en motocicleta con actitud sospechosa en inmediaciones del Malecón, área que actualmente se encuentra en construcción.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a los señalados, quienes al notar la presencia policial intentaron evadir el control cambiando de rumbo hacia el interior del sector. De inmediato fueron interceptados y se les solicitó un registro voluntario a persona.

Durante el procedimiento, el conductor de la motocicleta, identificado como Óscar de Jesús Herrera Jaraba, de 18 años, realizó un movimiento llevando su mano derecha hacia la cintura, lo que generó una alerta inmediata. Ante la posible amenaza, los policías desenfundaron sus armas de dotación y le ordenaron levantar las manos y descender del vehículo.

En el registro posterior, fue hallado en la pretina del pantalón un revólver calibre 38, sin marca visible, con empuñadura color blanco, el cual contenía un cartucho calibre 38 mm marca Indumil Special sin percutir.

El segundo capturado fue identificado como Brayan Daniel Acosta Imitola, de 25 años, quien presenta anotación judicial previa por el mismo delito.

Los detenidos, el arma de fuego y la motocicleta fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento Policía Bolívar, destacó la importancia de la oportuna información ciudadana:

“La rápida reacción de nuestros uniformados y el compromiso de la comunidad permitieron sacar de circulación un arma de fuego que pudo haber sido utilizada para afectar la seguridad. Seguimos trabajando de manera articulada para garantizar la tranquilidad de todos los bolivarenses”, señaló el oficial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso que ponga en riesgo la convivencia y seguridad en el municipio.