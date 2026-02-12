Menor de edad herido tras persecución policial en Cúcuta

Cúcuta.

Sobre las 10:00 de la noche de este miércoles se registró una persecución policial en el barrio Magdalena, en Cúcuta, que terminó con un menor de edad herido y posteriormente capturado por las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, uniformados de la Policía seguían al adolescente, quien presuntamente habría cometido un hurto minutos antes en el sector.

En medio de la persecución, el menor cayó de la motocicleta en la que se movilizaba y, durante la situación, se le habría salido un arma de fuego que portaba.

Según se conoció, el joven habría intentado usar el arma contra los policías, lo que provocó la reacción de los uniformados, quienes le dispararon en la rodilla para neutralizarlo, dejándolo herido en el lugar.

Tras el hecho, el menor fue trasladado bajo custodia al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde recibió atención médica.

En ese mismo centro asistencial se hizo efectiva su captura por parte de las autoridades, mientras avanzan los procedimientos correspondientes para su judicialización.