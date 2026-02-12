En el municipio de Algeciras denuncian falta de apoyo para atender crisis de seguridad

Neiva

Las autoridades municipales manifestaron su preocupación ante la falta de apoyo adicional por parte del Gobierno Nacional para atender las necesidades en materia de seguridad y logística. Señalan que han tenido que asumir directamente los costos con los recursos propios del municipio. Esta situación ha generado dificultades presupuestales que limitan la capacidad de respuesta institucional.

Indicaron que, a nivel nacional, existe una reconocida escasez de fuerza pública, lo que agrava aún más la situación en el territorio. Aseguran que esta problemática no es desconocida para el país y afecta especialmente a municipios con antecedentes de violencia. La insuficiencia de personal complica las labores de control y acompañamiento. Esto incrementa la sensación de vulnerabilidad en la comunidad.

Alexander Martínez, alcalde de Algeciras, comento que “frente a la representación de la curul de paz, el mandatario fue enfático en señalar que no se ha visto una gestión significativa en favor del municipio. Expresó que, aunque puede haber beneficios personales, en el territorio no se evidencian resultados concretos. Según indicó, no se han impulsado acciones claras en favor de las víctimas ni de la población afectada por el conflicto”.

Finalmente, sostuvo que actualmente no se percibe un acompañamiento real hacia esta población durante la campaña. Aunque algunas personas adelantan actividades políticas, el interés ciudadano es bajo debido a la falta de resultados tangibles. La comunidad reclama mayor respaldo y gestión ante el Gobierno Nacional.