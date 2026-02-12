Emergencias por lluvias dejan nueve eventos en siete municipios del Huila

Neiva

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila entregó un informe preliminar sobre las emergencias registradas los días 10 y 11 de febrero de 2026. En el sector Los Altares el paso permanece habilitado de manera intermitente a un solo carril, mientras maquinaria de la concesionaria adelanta trabajos en la zona.

En cuanto al embalse de Betania, actualmente se encuentran abiertas sus cuatro compuertas con una descarga de 1.200 metros cúbicos por segundo. No se descarta que el caudal pueda aumentar hasta 1.800 metros cúbicos por segundo, dependiendo del comportamiento de las aguas arriba. Por ello, se emitió una circular a los municipios ribereños para extremar medidas de prevención.

Según Jhon Jairo Yepes, de la oficina de gestión de riesgo, expreso que “durante la jornada se reportaron nueve eventos en siete municipios, entre ellos descargas eléctricas, crecientes súbitas, deslizamientos, incendios estructurales, un caso por enjambre de abejas y un incendio de cobertura vegetal. En Timaná y La Plata se registraron deslizamientos que afectaron la movilidad”.

También se presentaron afectaciones en Palermo, Isnos, San Agustín y Pital, donde se reportaron daños en infraestructura y personas lesionadas por un enjambre de abejas. En total, se contabilizan 169 emergencias en 30 municipios, con 196 familias afectadas, 980 personas damnificadas y 227 viviendas impactadas. La Plata, Argentina y Gigante declararon calamidad pública, mientras las autoridades mantienen monitoreo permanente en todo el departamento.