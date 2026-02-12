Ejército alerta riesgo electoral por movilidad de grupos armados en Huila

El general César Augusto Suárez y el general Carlos Ernesto Marmolejo durante el anuncio del dispositivo de seguridad electoral y operaciones en Algeciras y el occidente del Huila.

El Ejército Nacional alertó sobre riesgos electorales en el Huila asociados a la movilidad de grupos armados ilegales que transitan por el departamento.

El brigadier general César Augusto Suárez, comandante de la Novena Brigada, explicó que los análisis de inteligencia incluyen variables como presencia de estructuras armadas ilegales, antecedentes de constreñimiento al elector, dinámicas de economías ilícitas y posibles alteraciones del orden público.

Aunque precisó que en el Huila no existe presencia permanente de estos grupos, sí confirmó que el departamento se ha convertido en un corredor estratégico de movilidad para estructuras provenientes de Cauca, Caquetá y Putumayo.

Las operaciones se concentran principalmente en el sector oriental, en jurisdicción de Algeciras, donde actúa la estructura Iván Díaz, y en el occidente del departamento, en municipios como La Plata, La Argentina y Nátaga, donde tiene injerencia la estructura Hernando González Acosta.

Para contrarrestar estas amenazas, ya opera en el territorio la FUDAT (Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales), unidad especializada en combatir estructuras dedicadas al narcotráfico, con apoyo aéreo y capacidad de intervención inmediata.

En el marco del cubrimiento electoral también fue desplegado el Grupo Liviano de Caballería No. 11 (GRULI 11), integrado por cerca de 60 hombres altamente entrenados y equipados con vehículos blindados tipo Hunter y Bat.

“El GRULI 11 no llega como presencia, llega como fuerza de maniobra con capacidad real”, afirmó el comandante, al indicar que su misión será ejercer control territorial, disuasión armada y reacción inmediata ante cualquier alteración del orden público.

El dispositivo será mixto, el Ejército custodiará 125 puestos de votación, realizará patrullajes motorizados, instalará puestos de control en corredores viales, mantendrá presencia permanente en zonas priorizadas y dispondrá de vigilancia aérea si las condiciones lo permiten.