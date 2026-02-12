Cerca de 200 familias de Sutamarchán, Boyacá, serán beneficiadas con estufas ecoeficientes

En Sutamarchán, Boyacá, se construirán 192 estufas ecoeficientes como esta. / Corpocaldas

Tunja

Un total de 192 familias del municipio de Sutamarchán se beneficiarán con el programa de estufas ecoeficientes, una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los hogares rurales, proteger la salud de sus habitantes y contribuir al cuidado del medio ambiente.

El proyecto es liderado por la Alcaldía de Sutamarchán en articulación con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), como parte de una inversión superior a los 25 mil millones de pesos destinada al departamento de Boyacá, que impactará a más de 45 municipios.

De acuerdo con la administración municipal, aunque la inversión global para el departamento supera los 25 mil millones de pesos, Sutamarchán hace parte de los municipios priorizados con 192 soluciones destinadas a familias campesinas.

El proyecto se viene estructurando desde hace más de un año, adelantando trámites y procesos administrativos. El convenio fue firmado en octubre y en los próximos días comenzará la fase de caracterización.

“Es un proyecto que viene ya desde hace más de un año en donde venimos adelantando los diferentes papeles. En octubre, como tal, fue firmado el convenio y en los próximos días se viene la fase que es caracterización, que es que FENOGE va casa a casa pues a ver como tal la vivienda, a establecer varios criterios que ellos tienen y si Dios permite, comenzando junio o julio, estamos ya trayendo las cocinas para ser instaladas en cada hogar. Es una gran contribución que hace FENOGE y que de verdad va a apoyar mucho a las campesinas”, señaló Miguel Andrés Rodríguez, alcalde de Sutamarchán.

Si el cronograma avanza según lo previsto, entre junio y julio comenzará la llegada de las cocinas ecoeficientes para su respectiva instalación.

La segunda fase del proyecto se desarrollará en los próximos meses, mientras que la entrega oficial de las estufas a las familias beneficiadas está prevista para el segundo semestre de 2026.

Beneficios del proyecto:

1. Reducción del 70 % en el consumo de leña.

2. Disminución del 90 % en las emisiones de CO₂.

3. Menor presión sobre nuestros bosques.

4. Reducción de riesgos para la salud asociados a enfermedades respiratorias causadas por el humo.

5. Más bienestar y salud para nuestros campesinos y sus familias.

Con esta iniciativa, el municipio busca reducir el uso de leña tradicional, disminuir enfermedades respiratorias asociadas al humo en espacios cerrados y promover prácticas más sostenibles en los hogares rurales.