Avanza proceso de elección de contralor en Neiva tras nueva renuncia en la terna

Neiva

El proceso de elección del contralor de Neiva inició desde el año anterior, cuando la mesa directiva del Concejo asumió la responsabilidad de adelantar el trámite correspondiente. Para ello, se delegó a una universidad la aplicación de las pruebas y el acompañamiento técnico del proceso. Sin embargo, una de las personas ternadas presentó su renuncia, lo que obligó a trasladar el procedimiento al año 2026. La actual mesa directiva recibió entonces la continuidad de este trámite.

El lunes fue emitida la Resolución 017, mediante la cual se aceptó la renuncia de Rodrigo Jesús Ricardo Murcia, quien hacía parte de la terna. En consecuencia, se expedirá una nueva resolución para incluir a Rodrigo Antonio Urrea. De esta manera, la terna quedaría conformada por Lady Juliet Perea, Cristian Renato y Rodrigo Antonio Urrea. Con ello se busca garantizar la continuidad y transparencia del proceso.

Humberto Perdomo, concejal de Neiva, añadió que “según se explicó, en el caso de Jorge Ricardo Murcia, él manifestó que, tras haber sido excluido de una primera terna en noviembre, adquirió compromisos contractuales en el municipio de Neiva y en el departamento del Huila. Esta situación podría configurar una inhabilidad para continuar en el proceso. Por tal motivo, se tomó la decisión de aceptar su renuncia y avanzar con la nueva conformación de la terna”.

Ahora se solicitará a la Función Pública la aplicación de la prueba de integridad a Rodrigo Antonio Urrea. Si en los próximos cinco días no se presentan recursos ni observaciones, el acto administrativo quedará en firme. Posteriormente, la plenaria del Concejo de Neiva procederá a la elección del nuevo contralor. Se estima que el proceso podría tardar entre dos y tres semanas, siempre que no se presenten nuevas renuncias.