Shakira dará un concierto gratuito el próximo 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro

Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

A través de un mensaje acompañado de un video con presentaciones de la colombiana en sus redes sociales, el alcalde de Río, Eduardo Paes, confirmó la noticia.

Esta será la tercera vez que la cantautora colombiana se presentará en territorio brasileño, después de casi 35 fechas en varias ciudades del país carioca en el marco de su ‘Tour Piez Descalzos’ en 1997 y hace un año, con las dos primeras fechas de su actual gira ‘Las mujeres ya no lloran’, el 11 de febrero en Sao Paulo y el 13 en Río de Janeiro.

La cantautora y actriz estadounidense, Lady Gaga, realizó una serie de conciertos promocionales para apoyar su último disco ‘Mayhem’, entre abril y mayo de 2025, antes de embarcarse en la gira de conciertos ‘The Mayhem Ball’ en el mes de julio, siendo la primera fecha un concierto gratuito en la playa de Copacabana, como parte de la iniciativa “Todo Mundo no Rio”, que se convirtió en el concierto de mayor asistencia de una artista femenina, con una audiencia estimada de entre 2,1 y 2,5 millones de personas.

En 2024, Madonna cerró su ‘Celebration Tour’ en mayo con un concierto gratuito en esa misma playa, atrayendo a una audiencia de 1,6 millones de personas.