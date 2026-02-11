Segunda jornada de ayudas partió desde Cartagena hacia Montería con 13.5 toneladas

Como parte de la campaña distrital #CartagenaUnidaPorMontería, la Alcaldía Mayor de Cartagena realizó este miércoles la segunda salida de ayudas humanitarias hacia Montería, con el envío de 13.5 toneladas de alimentos no perecederos y seis toneladas de agua potable, destinadas a las familias afectadas por las recientes inundaciones.

Desde una bodega de acopio final, en el barrio Ternera, tres camiones partieron en esta nueva jornada, resultado de un amplio despliegue logístico y articulado liderado por el Distrito, que ha contado con el respaldo de empresas privadas, gremios, hoteles, comercios y ciudadanos solidarios.

Entre los productos enviados se incluyen granos, arroz, azúcar, café, sal, avena, leche en polvo, panes, enlatados y otros alimentos no perecederos, además de agua potable, insumos fundamentales para atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas.

Se espera que llegue a Montería alrededor de las 12:00 del mediodía, donde será entregado a la Oficina de Gestión del Riesgo de la capital cordobesa para su distribución entre las comunidades afectadas, de acuerdo con las prioridades previamente definidas por las autoridades locales.

En total, el Distrito ha logrado recolectar 17.5 toneladas de alimentos. De estas, 13.5 toneladas ya fueron enviadas en esta segunda salida, mientras que el resto será movilizado en el transcurso del día, junto con las nuevas donaciones que continúan llegando a los puntos de acopio.

El director del Plan de Emergencia Social (PES), Jorge Redondo, destacó el impacto del trabajo conjunto y la respuesta solidaria de la ciudad:

“Desde la Alcaldía de Cartagena hoy partimos con nuestra segunda jornada de ayuda hacia Montería. Hemos recolectado ya trece punto cinco toneladas de alimentos y seis toneladas de agua, que hoy a mediodía estaremos entregando a los monterianos. Es una mano solidaria y, gracias al llamado de nuestro alcalde Dumek Turbay, empresas como Aguas de Cartagena, Megatiendas, surtimayoristas y los hoteles de la ciudad se han vinculado a esta gran convocatoria que nos permite seguir ayudando”.

La Alcaldía de Cartagena mantiene activos los puntos de recepción de ayudas, e invita a la ciudadanía a seguir sumándose a esta causa solidaria. Las donaciones se continuarán recibiendo hasta hoy, 11 de febrero, a las 5:00 p. m., en el Coliseo Bernardo Caraballo, donde se reciben alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo, ropa, insumos básicos y otros artículos de primera necesidad.

El Distrito reitera su compromiso con el pueblo monteriano y agradece la respuesta masiva de la ciudadanía, el sector privado y las instituciones que han hecho posible este despliegue humanitario.