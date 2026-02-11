Ramiriquí impulsa plan para garantizar agua potable en el campo

El alcalde Camilo Andrés Ávila explicó que, al iniciar la administración municipal, se encontró que la mayoría de acueductos rurales estaban en riesgo sanitario, una situación que —según indicó— se repite en varios municipios de Boyacá. Ante este panorama, la administración diseñó el plan «...Ramiriquí cosecha agua potable para el campo...», orientado a fortalecer la infraestructura de abastecimiento en las veredas.

La iniciativa se desarrolla en articulación con Empresas Públicas de Boyacá, entidad que aportó la tubería necesaria para la reposición de redes, mientras el municipio asumió la construcción de sistemas de optimización y tratamiento de agua potable. El objetivo es integrar ambos componentes para garantizar un suministro seguro y continuo.

Las primeras intervenciones se realizarán en los acueductos de Pantano Largo y El Común, donde se ejecutarán obras de modernización de redes y mejoramiento del tratamiento del recurso hídrico. La administración municipal señaló que estas acciones permitirán avanzar en el cumplimiento del derecho al acceso al agua potable en el sector rural.

El proyecto, según la alcaldía, tendrá continuidad en otros acueductos veredales del municipio, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades campesinas y reducir los riesgos asociados al consumo de agua no tratada.