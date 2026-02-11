¿Quiénes conectan, proponen o polarizan? Los estrategas revelan cómo se hace campaña

Continuamos con la alianza Hora20 y El País en Elecciones. En esta cuarta entrega analizaremos con los estrategas, con aquellos que hacen las campañas, que las analizan, cómo le están llegando los candidatos a la ciudadanía, cómo se está comunicando, cuáles son las estrategias y cómo conectan con el electorado. Hablaremos de esto a propósito del debate realizado esta mañana con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia, que reúne a candidaturas de la centroderecha. También analizaremos lo que pasa en la izquierda, el centro y los resultados de las últimas encuestas con los liderazgos que se marcan en intención de voto.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, exalto consejero presidencial para las comunicaciones y consultor, planteó que el problema en estos esfuerzos para aportar moderación es que puede terminar siendo poco emocional en el llamado al elector y eso puede desgastar el mensaje, “acá intentamos comprimir orígenes distintos y propuestas diversas en tiempo récord; eso es un reto para lograr diferenciación dentro de la armonía”. También señaló cómo la moderación y la no polarización, la no pelea, requiere de fuerza, de ánimo y de motivación emocional, “no basta la tecnocracia y decir que entre todos está el equipo que saca adelante a Colombia. Lo que le falta hace rato al centro y a la moderación es un mensaje emotivo que conecte con propósito nacional y en la Gran Consulta no lo vemos”.

En cuanto a la consulta de izquierda, señaló que es un proceso de Roy Barreras para generar un espacio político y una alternativa a Cepeda, “que para él sería demasiado a la izquierda para ganar en segunda vuelta. Petro une izquierda tradicional y los politiqueros de varios sectores, pero eso se agrió y vemos ahora por un lado la izquierda y por otro lado, los politiqueros”.

Miguel Silva, consultor, experto en manejo de crisis y estrategia política, resaltó que es importante hacer la diferenciación entre quienes son candidatos y otros precandidatos, que van a otro mecanismo de selección, “la Consulta es un espacio donde no hay polarización y se busca una Colombia unida, un cambio real y concreto. Nos dicen que hay que votar preguntándonos quién puede ganar. La pregunta de marzo es por quién quiero votar y quién puede ser buen presidente”.

Sobre la realidad de la izquierda, apuntó que el presidente Petro mezcló puros e impuros, “ideólogos radicales y unos corruptos de política tradicional y eso ve en lo de la consulta y la idea de que Cepeda sea candidato, Petro fracturó la izquierda y ellos no han logrado decir las cosas por su nombre: corrompió la izquierda y la altura moral que tenían”.

También planteó que hay unos tiempos, “el primero es interesante porque la Gran Consulta puede sacar 5 o 6 millones de votos y poner candidato con 25% en primera. El otro tiempo es primera vuelta y, si ahí entra el candidato de la consulta de la centroderecha contra el de la izquierda o extrema derecha, es presiente”.

Frente a Abelardo, recordó en un estudio que se hizo por tres años sobre el electorado, hay una gran parte de colombianos que tienen gran sentido de orfandad cotidiana y sienten que el Estado no los cuida: extorsión, robo, etc., “hay un electorado que busca alguien que ponga orden, Abelardo tiene ese mensaje de manera consistente. Hay que reconocer que es un candidato que sabe hacer campaña, lo hace bien y conecta con la gente”. para Juan Abel Gutiérrez, consultor, estratega de la campaña de David Luna, no hay muchas diferencias en los miembros de la Gran Consulta, así como al resto de las candidaturas en general, tanto que Roy Barreras defiende reactivación económica o recuperar el sistema de salud, “no hay mucho sobre lo cual se diferencien, entonces el reto de la Gran Consulta es que es una unión atípica políticamente hablando, que personas que participaron del Gobierno Uribe, Santos o Duque se unan; es como la superación de una pelea política muy larga”.

Destacó que las unidades tan grandes son difíciles y que cuando se empezó a armar la consulta, las conversaciones no eran solo a quién traer y que otro no se baje, “fue el mejor grupo posible y a mi juicio, faltó Fajardo porque en el último intento que se hizo fue un día de desasosiego. La consulta habría quedado más balanceada con Fajardo”.

Luis David Duque, asesor en comunicación y organización política estratégica y estratega de la campaña de Paloma Valencia, detalló que en la Gran Consulta, donde hay diferencias, donde hay posiciones distintas, hay unidad de criterio, “las campañas se dividen en tres: continuidad, renovación o cambio. La consulta es una apuesta al cambio en la forma como se gobierna”. Afirmó que sí hay diferencias y posturas diametralmente opuestas en algunos temas, pero que el objetivo es cambiar lo que hay, “la consulta no es miedo ni rabia, es esperanza. Se dice que Fajardo es lo más decente, pero siempre apela a miedo y rabia, pero depende del tono. Si el tono es más fuerte, puede dejar de ser tan decente”.

De otro lado, aseguró que las consultas también se perratearon la política colombiana, “son unos que candidatos quieren aportes del Estado económicos, que no son menores”.

Carolina Nieto, experta en estrategias de incidencia política, afirmó que lo que se ha visto en el debate de la Gran Consulta es que sí hay diferencias, “se ve una Vicky que juega a decir que no hace parte del establecimiento, otros muy enfocados en seguridad como Pinzón, hoy se vio unos más gerenciales como Luna o Cárdenas, que hablan de su experiencia solucionando problemas, hay otros que hablan del tema territorial o lo social como Galán, Oviedo y Gaviria”. Apuntó que en esta consulta se pueden ver líderes que van a seguir trabajando por el país y dando de qué hablar.

Sobre Abelardo de la Espriella, dijo que él conecta porque se ve familiar, muestra su familia y eso gusta, “no se debe olvidar que el electorado de Abelardo son mayoritariamente hombres”.