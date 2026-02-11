Presentan el proyecto “Defensa Costera 2050”, para enfrentar el mar de leva en Cartagena

El cambio climático y la devastación en las playas que ha generado el frente frío que sufre Cartagena, un suceso ambiental que hace mucho tiempo no se registraba en la ciudad, ha demandado que la Alcaldía de Cartagena planifique y ejecute un ambicioso plan de intervenciones estratégicas y clave que protejan el litoral costero: el Plan Defensa Costera 2050”.

El fuerte oleaje provocado por el frente frío que azota el Caribe ha generado graves afectaciones en la mayoría de playas, especialmente en El Laguito, Castillogrande, Marbella, La Boquilla y en Barú, donde se evidencian daños en la infraestructura costera y alteraciones en el borde playero.

“El cambio climático no se discute, se enfrenta. Cartagena no puede darse el lujo de esperar mientras el mar sigue avanzando. Esta es una decisión responsable para proteger la ciudad y su futuro”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “Cartagena enfrenta un proceso progresivo de erosión costera, intensificado por eventos recurrentes de mar de leva, variabilidad climática y el aumento del nivel medio del mar. Estas condiciones han provocado la pérdida de playa útil, afectaciones a infraestructura pública, riesgos para comunidades costeras y en riesgo, y presiones sobre la economía turística de la ciudad. El registro aéreo nos puso frente al problema: la aceleración del retroceso de la línea de costa”.

Esto obligó al Distrito a implementar medidas estructurales de protección, mitigación y adaptación, alineadas con los principios de gestión del riesgo y resiliencia climática.

Por ello, en el marco de la declaratoria de Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta, establecida mediante el Decreto 0037 de 2026, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias activó el Plan de Acción Específico (PAE) como instrumento técnico, operativo y de obligatorio cumplimiento para atender las afectaciones ocasionadas por el tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica, los fenómenos de mar de leva, la erosión costera, las precipitaciones intensas y los procesos de inundación que han alterado el funcionamiento normal de la ciudad.

“La declaratoria de calamidad pública permite acelerar los procesos de contratación, garantizando una respuesta oportuna ante la emergencia, sin renunciar a los principios de legalidad, transparencia y control. El proyecto contará con soporte técnico, estudios especializados, interventoría, supervisión y vigilancia de los organismos de control”, establecieron desde el Distrito.

Este plan, bautizado como “Plan Defensa Costera 2050 y liderado por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, responde de manera estructural a una situación de riesgo que ha impactado con mayor intensidad a la Localidad 1, donde se concentran afectaciones severas sobre la malla vial, el espacio público, las playas y las comunidades insulares.

Técnicamente, el plan es un proyecto de intervención urgente que comprende obras de mitigación del riesgo de desastres producido por el frente frío.

El Plan de Acción Específico contempla actividades estructurales y prioritarias, organizadas en fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, diseñadas a partir de criterios técnicos y de gestión del riesgo, con impacto directo sobre los principales puntos críticos identificados en la ciudad.

Este nuevo proyecto de protecciones costeras, infraestructuras marítimas, escolleras, entre otras obras de mitigación es el resultado de las recomendaciones de un reciente Consejo de Gestión del Riesgo, realizado el pasado 2 de febrero, con la presencia de la OAGRD, la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Planeación, organismos de socorro y otros actores involucrados.

“Este plan es nuestra respuesta a no darle la espalda al mar, sino protegernos con inteligencia, infraestructura y responsabilidad ambiental. Cartagena nació mirando al mar, pero hoy el cambio climático y el mar de leva nos exigen actuar con firmeza. Por eso este no es un proyecto cosmético ni una obra menor: es un megaproyecto de protección costera, pensado para recuperar nuestras playas, proteger barrios, cuidar el turismo y garantizar el futuro de la ciudad”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Así como nuestros antepasados levantaron murallas para defender Cartagena, hoy levantamos una defensa moderna, ambiental y técnica, que protege empleo, economía y calidad de vida. Es gestión, es planificación y es amor por Cartagena”.

Los trabajos a realizar en todo el borde costero y barrios de Cartagena

La primera actividad corresponde a la construcción de espolones, escolleras longitudinales y rellenos de playas en los sectores del Túnel de Crespo, Marbella y El Cabrero, donde el oleaje asociado al frente frío ha generado una pérdida acelerada del perfil costero.

Con estas obras se busca disipar la energía del oleaje, controlar los procesos erosivos, proteger la infraestructura vial y recuperar el ancho funcional de las playas, reduciendo el riesgo de inundaciones por intrusión marina y garantizando la estabilidad del espacio público. Esta intervención clave reforzará la seguridad marítima del futuro Gran Malecón del Mar.

Otra actividad importante se concentra en la recuperación integral del sector Playetas, en Barú, donde la socavación marina ocasionó la desaparición total del carreteable que conecta con el tercer y último corregimiento de la península.

La intervención contempla la reconstrucción de la banca vial mediante soluciones estructurales como el pedraplén, diseñadas para resistir la dinámica costera, restableciendo de manera segura y permanente la conectividad de los habitantes y turistas.

De igual manera, se plantean obras de protección costera en Castillogrande, uno de los puntos más expuestos del litoral. Estas intervenciones permitirán mitigar la acción directa del oleaje, proteger la vía y el espacio público, y frenar el avance del mar sobre el área habitada.

Las acciones a realizar en la ciudad también están orientadas a la reparación, demolición y reconstrucción de andenes y bordillos en la Avenida Santander, que ha sufrido deterioro constante por la acción del mar y la saturación de materiales.

Defensa Costera 2050 también contempla la sustitución de elementos afectados por estructuras con especificaciones técnicas adecuadas para entornos costeros, mejorando la seguridad de los peatones y conductores, así como la estabilidad estructural de la vía.

Como quinta actividad, este Plan de Acción Específico (PAE) contempla la ejecución de obras integrales de estabilización de taludes y control de erosión en barrios con alta vulnerabilidad geotécnica, ubicados principalmente en la Localidad 1 como San Bernardo de Asís, 9 de Abril, Las Brisas, Paulo VI, Bosquecito y el sector de la Calle 47 en Torices, así como en el barrio Nelson Mandela (Localidad 3), donde las condiciones del terreno, sumadas a la acción de las lluvias, la escorrentía superficial y procesos erosivos acumulados, representan un riesgo directo para la población.

Las acciones a desarrollar incluyen el diseño y construcción de muros de contención, obras de estabilización de taludes, instalación de sistemas de drenaje y manejo de aguas lluvias, y demás soluciones estructurales necesarias de acuerdo con las características específicas de cada sector intervenido.

En el caso de Torices, particularmente en la Calle 47, se priorizará la estabilización de un talud identificado como punto crítico por riesgo de desprendimiento, con el fin de proteger la vía y su entorno inmediato. En los demás barrios, las intervenciones estarán orientadas a controlar la inestabilidad del suelo, reducir la presión hídrica sobre los taludes y mitigar los efectos de la erosión progresiva.

Con lo anterior se busca la reducción sustancial de la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en zonas de ladera o terrenos inestables, la prevención de deslizamientos y colapsos estructurales, la protección de viviendas, equipamientos e infraestructura social, y la mejora de las condiciones de seguridad y habitabilidad. Estas obras permitirán, además, evitar la reactivación de riesgos preexistentes y fortalecer la resiliencia frente a eventos climáticos extremos como el reciente frente frío.

En conjunto, estas actividades conforman el Plan de Acción Específico del Distrito de Cartagena con un valor cercano a los $80 mil millones, denominado Defensa Costera 2050, el cual contará con el liderazgo de la Secretaría de Infraestructura con seguimiento permanente por parte de la Secretaría de Planeación y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres, así como reporte a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Su ejecución permitirá atender la emergencia actual y preparar a la ciudad para enfrentar próximos efectos recurrentes del cambio climático, como frentes fríos, mar de leva y la erosión costera en las próximas décadas.

La Alcaldía reiteró que no actuar ahora implicaría mayores costos sociales, económicos y ambientales en el futuro, y que la protección de las playas es una obligación con la ciudadanía y con las próximas generaciones.

“Cartagena no se rinde frente al mar. No vinimos a administrar el problema, vinimos a resolverlo”, concluyó Dumek Turbay.

La demora en la ejecución de obras estructurales incrementa la vulnerabilidad costera y eleva de manera significativa los costos de recuperación futura.

El megaproyecto contempla un enfoque integral de protección costera, que incluye, de manera progresiva y según diseño final:

* Recuperación y estabilización de playas

* Obras de protección costera (estructuras duras y soluciones basadas en la naturaleza)

* Manejo y control de la dinámica litoral

* Medidas de adaptación al cambio climático

* Protección de infraestructura estratégica y zonas habitadas

Las soluciones serán definidas con base en modelaciones técnicas, estudios oceanográficos y análisis de riesgo, priorizando intervenciones sostenibles y de largo plazo.

El diseño del proyecto se fundamentará en:

* Análisis de oleaje y mareas extremas

* Modelación hidrodinámica y morfodinámica

* Estudios de impacto ambiental

* Proyecciones de cambio climático y aumento del nivel del mar

* Evaluación costo–beneficio de las alternativas técnicas

El objetivo es garantizar efectividad, durabilidad y compatibilidad ambiental de las obras.

*Impactos técnicos esperados para blindar a Cartagena del cambio climático a 2050*

Desde el punto de vista técnico, se espera:

* Reducción significativa de la tasa de erosión

* Recuperación de playa útil y estabilidad de la línea de costa

* Protección de infraestructura crítica

* Disminución del riesgo para comunidades costeras

* Mayor resiliencia frente a eventos extremos futuros.

El proyecto se desarrollará en coordinación con entidades ambientales, organismos técnicos y autoridades competentes, garantizando coherencia con los instrumentos de planificación territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

Este megaproyecto constituye una intervención estructural, no una solución temporal. Su finalidad es preparar a Cartagena para enfrentar escenarios climáticos futuros, protegiendo su patrimonio natural, económico y social.