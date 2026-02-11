Policía de Bolívar incautó 2.000 dosis de marihuana que pretendían ingresar a Cartagena

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, logró la incautación de aproximadamente dos kilos de marihuana tipo cripy, equivalentes a 2.000 dosis, en la vía que conduce de San Onofre hacia Cartagena.

El procedimiento se desarrolló en medio de actividades de registro y control en las carreteras del departamento, donde los uniformados inspeccionaron un vehículo de servicio público tipo tractocamión que cubría la ruta desde Cali hasta Cartagena. Durante la verificación, los policías hallaron la sustancia estupefaciente camuflada como una encomienda.

De acuerdo con las autoridades, el alijo tendría un valor aproximado de 10 millones de pesos y, al parecer, tenía como destino final la capital bolivarense, donde presuntamente sería distribuido para su comercialización ilegal. Esta incautación hace parte de las intervenciones estratégicas que adelanta la Seccional de Tránsito y Transporte para frenar el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en las vías nacionales.

“Esta incautación no solo evita que estas sustancias lleguen a manos de los consumidores, sino que también debilita las operaciones de las redes criminales que buscan utilizar las carreteras para sus actividades ilícitas”, puntualizó el oficial a cargo del procedimiento.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó: “Este operativo es un claro ejemplo del esfuerzo y dedicación de nuestros policías en la lucha contra el narcotráfico. Continuaremos trabajando incansablemente para mantener nuestras vías libres de estupefacientes y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.

La droga incautada quedó a disposición de la autoridad competente, que adelantará el proceso de judicialización y posterior destrucción, conforme a los protocolos establecidos.