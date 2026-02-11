Renuncia la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá

La Gobernación de Boyacá aceptó la renuncia de María Alejandra Pico Gama como secretaria de Gobierno y Acción Comunal, decisión oficializada mediante decreto firmado el 9 de febrero. La dimisión se hace efectiva desde esta semana.

En su reemplazo fue designado Mauricio Reyes, quien anteriormente se desempeñó como defensor del Pueblo en el departamento. El cambio se da en medio de movimientos administrativos que, según versiones conocidas en el entorno político regional, podrían estar relacionados con el escenario electoral.

Las últimas semanas se han presentado varias renuncias dentro del gabinete departamental, lo que refleja una reorganización en la estructura administrativa del gobierno seccional.

La transición en la Secretaría de Gobierno ocurre en un momento clave para la coordinación institucional con alcaldías y organizaciones comunales en el departamento.