Más de 5 toneladas de material aprovechable deja el precarnaval en Barranquilla

Los eventos de precarnaval en Barranquilla dejaron un balance positivo para el medioambiente, con la recolección de 5,5 toneladas de residuos aprovechables, gracias a la estrategia Carnaval Sostenible, impulsada por la Administración del alcalde Alejandro Char.

Actividades como la Lectura del Bando, la Coronación y Bando de los Reyes Infantiles, el Desfile del Carnaval de los Niños y La Guacherna hicieron parte de la agenda en la que se desarrollaron las jornadas de recuperación de material reciclable, acompañadas de pedagogía ciudadana sobre la correcta separación y disposición de residuos sólidos.

De acuerdo con el informe de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito, la mayor cantidad de material se recolectó durante La Guacherna, con 1,8 toneladas, seguida del Desfile del Carnaval de los Niños, con 1,5 toneladas, y la Lectura del Bando, con 1,2 toneladas. Otros eventos como las fiestas de danzas, comparsas y la Coronación de los Reyes Infantiles también aportaron al balance ambiental del precarnaval.

Se dispondrán de 290 recicladores durante el Carnaval

La jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Dina Luz Pardo, aseguró que el Distrito está preparado para aumentar estas cifras durante los días centrales del Carnaval. “Estamos a la expectativa de recolectar aún más residuos durante los cuatro días oficiales de fiesta, que inician este viernes con la Coronación de la Reina del Carnaval”, afirmó.

Para el Carnaval, la Alcaldía dispondrá de un operativo conformado por 290 recicladores de oficio, pertenecientes a 19 asociaciones, quienes estarán encargados de recuperar la mayor cantidad de material aprovechable posible. Este trabajo permitirá, además, el seguimiento de la huella de carbono y la huella plástica, en articulación con Carnaval de Barranquilla S.A., con el fin de medir el impacto ambiental mitigado al cierre de las festividades.

La estrategia Carnaval Sostenible ha mostrado resultados crecientes en los últimos años. En 2024 se recolectaron 21 toneladas de material aprovechable, cifra que aumentó a 35,8 toneladas en 2025, consolidando esta iniciativa como un referente de sostenibilidad en eventos masivos.

Asimismo, el programa busca visibilizar la labor de los recicladores de oficio, quienes, a través de acciones pedagógicas, sensibilizan a miles de asistentes sobre la importancia del reciclaje y su impacto positivo en el cuidado del medioambiente y la economía circular de la ciudad.